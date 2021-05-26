Украина запретила поставки электроэнергии из России и Белоруссии

Запрет будет действовать до октября

Киев отказался от поставок электроэнергии из России и Республики Беларусь. Срок запрета – до 1 октября 2021 года. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

"Только что НКРЕКП запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года",

– написал представитель партии "Европейская солидарность".

Гончаренко, по его словам, разочарован решением национальной комиссии. Депутат заявил, что выступал за бессрочный запрет. На крайний случай – хотя бы до конца 2021 года.

"Однако фактически принято решение остановить импорт пока только на 4 месяца",

– пожаловался украинский депутат.