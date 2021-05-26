Президент рассказал о последствиях провокаций Запада

Возникновение вооруженного конфликта на территории Белоруссии может стать началом новой мировой войны. Об этом заявил сегодня, 26 мая, глава республики Александр Лукашенко.

Таким образом лидер предостерег недоброжелателей страны от провокационных мер, предупредив, что вспышка в республике станет началом глобального конфликта. Лукашенко напомнил, что Белоруссия находится в центре европейской части планеты.

Президент также заявил, что располагает информацией о тех, кто стремится к демонизации Белоруссии. Несмотря на небольшие масштабы республики, армия даст адекватный отпор, передает РИА "Новости".

"Прежде чем делать резкие необдуманные движения, вспомните, что Беларусь – это центр Европы. И если здесь что-то вспыхнет, это очередная мировая война", – заявил глава государства в ходе выступления в парламенте.





Президент заметил: в этой войне Беларусь не рассчитывает на победу. Но даже если останется в одиночку, чего, уверен белорусский лидер, не произойдет, цель - нанести неприемлемый ущерб противнику. "Это записано в военных документах. Поэтому прежде чем бряцать оружием у наших границ, надо подумать. Разумные люди понимают происходящее. А тех, кто стоит за провокацией, просто спрошу: неужели вы не осознаете, какими катастрофическими последствиями это грозит? Отдаете ли вы себе отчет в своих действиях? Ведь знаете, что справедливость на нашей стороне и отвечать все равно придется. Остановитесь!" - призвал глава государства.





