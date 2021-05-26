Комментаторы не верят в пользу предстоящего мероприятия

Комментаторы из Франции оценили новость о предстоящего саммита президентов Соединенных Штатов и России в Женеве. Многие пользователи уверены, что никакой пользы от очной встречи между главами государств не будет.

Некоторые заявили, что у Москвы мало тем для диалога с Белым домом.

"С США не о чем говорить", С Соединенными Штатами нечего обсуждать, пока они сохраняют свой санкции и провокации, окружают Россию со всех сторон, используют оскорбительные слова. Надеюсь, позиция Путина будет такой же, как у Молотова или Громыко. Я скажу больше: я доверяю больше гремучим змеям, чем Штатам", – высказался пользователь.

Досталось и самому президенту США, которого назвали "старым бараном".

"Путин и Байден – встреча волка со старым бараном", "Другими словами – выходной для Путина", "Интересно, кто из них заразит другого коронавирусом", "Путин хотел Женеву – он ее получил. Но это нормально, что этот город является местом встречи для людей "сверху", – пишут в комментариях под новостью французские читатели.

Ранее американский канал Fox News опубликовал информацию, посвященную предстоящей встрече двух президентов. Новость активно обсудили интернет-пользователи Соединенных Штатов, оставившие больше 2 тыс. сообщений. По мнению многих американцев, Байдена ждет настоящий провал.

Днем ранее в Кремле сообщили, что смогли достичь договоренностей с американской стороной по предстоящей встрече. Так, саммит с Путиным и Байденом состоится 16 июня в Женеве. Темы диалога – стратегическая стабильность, межгосударственные отношения, пандемия и региональные конфликты.