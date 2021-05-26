Лукашенко потребовал денег от Запада за провокацию с бортом Ryanair

Лукашенко потребовал денег от Запада за провокацию с бортом Ryanair
Александр Лукашенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Батька всерьез рассчитывает на компенсацию расходов

Ситуация с внезапной посадкой самолета Ryanair на белорусской территории стала одной из основных тем на международной арене. Западные страны грозят введением санкций против Белоруссии, а там считают, что европейцы сами должны раскошелиться из-за произошедшего.

Так, белорусский лидер Александр Лукашенко объявил, что возглавляемое им государство растратило немало средств на мероприятия, связанные с экстренной посадкой самолета. В Минске убеждены, что заплатить за это должны европейские государства.

Батька сообщил: информация о том, что на борту находится бомба, поступила с швейцарской стороны. При этом западные государства уже во всеуслышание объявили о том, что Белоруссии придется расплачиваться за скандальный инцидент, в частности, против этой страны должны быть введены очередные санкционные ограничения.

Лидер белорусов подчеркнул, что готовящим рестрикции европейцам нужно также не забывать о том, что они должны компенсировать Белоруссии денежные средства, которые казна растратила на расследование произошедшего, пишет издание "Сб. Беларусь сегодня".

Так, белорусской стороне пришлось привлечь к разбирательствам антитеррористические и иные ведомства, а также задействовать саперов, кинологов и других специалистов.

Также Александр Лукашенко раскрыл другие детали произошедшего с бортом. Президент Белоруссии выступил на заседании в Овальном зале парламента.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость241057
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Ну а почему бы и нет. Запад клепает провокацию одну за другой. После этого вводит санкции. Через ВТО свои интересы пропихивать не получается, так через санкции всё это делает. Я не фанат батьки, но всё же нужно по рукам западникам дать. Вначале конечно провести тщательное расследование, может и спецслужбы РФ помогут, чтобы установить факты этой провокации. А уже потом реально аргументировано счёт выставить.
Гость248712
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Вот тут я не понял, но посмеялся. Эта статья анекдот или правда?)))
Денег захотел))))))) бугага
Гость248311
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а пенис на воротник он не хочет ?
Гость249129
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Воланд
Вот дебил.
Это ты себя в зеркале узнал? :)))))
Воланд
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Вот дебил.
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