В Польше оценили потерю союзника в борьбе с "Северным потока-2"

В Польше оценили потерю союзника в борьбе с "Северным потока-2"
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Варшава прислушиваться к доводам американцев не намерена

Отказ Вашингтона от санкций в отношении "Северного потока-2" в Варшаве восприняли с болью. Об этом заявил представитель правящей польской партии "Закон и справедливость" Радослав Фогель.

По его словам, в республике услышали позицию Белого дома, но сами не намерены менять отношение к российскому проекту:

"Мы продолжаем настаивать, что строительство этого газопровода сравнимо с предоставлением в руки России оружия. Газового, энергетического оружия, которое будет использоваться, как уже не раз бывало, для решения политических вопросов",

заявил Фогель в эфире "Польского радио". По его оценке, санкции в отношении "Северного потока-2" более чем уместны, а решение Джо Байдена отказаться от них является явным сигналом о том, что США согласны на то, чтобы газопровод был построен. Тем самым Вашингтон берет на себя отвественность за последствия, которые повлечет за собой эксплуатация "СП-2", предупредил польский политик.

Ранее в США вступили в силу ограничения, связанные с проектом "Северный поток-2", однако от части санкций Белый дом решил отказаться, чтобы не портить отношения с Германией.

На данном этапе строителям осталось проложить менее 5% труб от общего объема. Не готовы пока два участка: в немецких водах – туда отправилась баржа "Фортуна", и в датских. Со вторым могут возникнуть сложности: для "Фортуны" там глубоко, а "Академик Черский" попал в санкционный список США и после этого замедлил ход работ.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость248311
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Гость%
Вы правы, они проститутки в прямом и переносном смысле этого слова. В Германии проституток с Польше 70%.
а сколько проституток из России по всему миру ?
Гость%
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Гость249041
Как старую проститутку выгнали из борделя, Теперь и годы не те (старая) и делать больше ни чего не умеет.
Вы правы, они проститутки в прямом и переносном смысле этого слова. В Германии проституток с Польше 70%.
Гость249041
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Как старую проститутку выгнали из борделя, Теперь и годы не те (старая) и делать больше ни чего не умеет.
Гость241057
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Как раз всё наоборот. Завершение строительства и запуск СП-2 лишает ляхов и хохлов этого газового оружия, которым они по сути запугивают постоянно цивилизованную Европу и вымогают с неё постоянно денег для себя, типа на защиту энергетической безопасности Европы от злобной России. При этом продолжая гадить под дверь последней. А её раздражение на эти гадости как раз демонстрируют как агрессию РФ против цивилизованного мира.
Гость248226
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