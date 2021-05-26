"Посадку обеспечим": Лукашенко пригласил Байдена обсудить Белоруссию в Минске

"Посадку обеспечим": Лукашенко пригласил Байдена обсудить Белоруссию в Минске
Александр Лукашенко. Фото: Anvar Galeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Бацька обещал хозяину Белого дома теплый прием в сопровождении трех истребителей

Президент РФ Владимир Путин принес свои извинения белорусскому коллеге Александру Лукашенко за то, что обсуждал ситуацию в Республике с главой США Джо Байденом.  Об этом бацька рассказал в ходе сегодняшней встречи с депутатами и представителями органов госуправления.

По его словам, американский и российский лидеры уже успели обсудить Белоруссию по телефону, во время которого хозяину Белого дома даже пришлось оправдываться.

"В этом плане Путин очень порядочно поступил. Он мне потом звонил и извинялся, что без разрешения обсуждал Беларусь. Я говорю: "Да за это тебе спасибо, что ты ему так сказал"", – заметил Лукашенко.


Кроме того, Александр Григорьевич высказался по поводу того, что Байден и Путин планируют обсуждать Республику и на июньском саммите в Женеве.

"Хорошо, ну пусть поговорят о Беларуси. Вот мы с Путиным в пятницу будем Америку обсуждать", – сказал бацька под общий хохот в зале.

Он добавил, что они с главой РФ хотя бы "в теме", а вот что там будет говорить руководитель Штатов.
 
"Я за него переживаю, пусть ему хоть карту дадут, чтобы он посмотрел, где эта Беларусь находится. Они ведь не владеют обстановкой", – считает лидер страны.

Затем Лукашенко и вовсе пригласил Путина и Байдена в Минск, чтобы обсуждать белорусскую проблематику непосредственно на территории Республики и обещал достойно встретить президентов. Он обещал выслушать "все гадости" от главы США, которые напишет ему пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"А может быть рискнет. Мы запросто самолет посадить можем. У нас две полосы, на любую сядет. Истребители поднимем и будем сопровождать от границы Польши со Швейцарией. Три истребителя!" – обещал гостеприимно встретить высоких иностранных гостей Лукашенко под уже гогот собравшихся.

Как напоминает издание URA.RU, первая очная встреча Путина и Байдена запланирована на 16 июня в Женеве. Лидеры стран должны обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, вопросы стратегической стабильности, ситуацию на Украине и в Белоруссии, а также пандемию коронавируса.

Однако Путин и Лукашенко встретятся в Сочи уже 28 мая. Главной темой их беседы будет экономика.

Ранее сегодня бацка сделал ряд заявлений о ситуации с вынужденной посадкой самолета компании Ryanair 23 мая в Минске, в котором находился один из сооснователей телеграм-канала NEXTA и участник боев в Донбассе в нацбатальоне "Азов" (бандгруппа, запрещенная в РФ) Роман Протасевич.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Шаман
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Картошенко дождется, что его пригласят в Гаагу и обеспечат посадку. Причем могут так сыграть, что отказаться он не успеет.
Гость248311
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когда это Президент Соединенных Штатов ездил к какому то лукумбе
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