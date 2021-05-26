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Польские власти приняли решение запретить белорусским бортам заходить в воздушное пространство государства.
Такую информацию обнародовал официальный представитель кабмина Польши Петр Мюллер. Поляк поделился вестями на своей странице в "Твиттер".
Истерика европейских государств разразилась на фоне скандального инцидента с внезапно севшим на белорусской территории бортом Ryanair.
К слову, недавно белорусский лидер Александр Лукашенко потребовал денег от Запада за провокацию с самолетом.
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