И Россия пострадала: AirFrance отменила рейс в Москву из-за скандала с Белоруссией

И Россия пострадала: AirFrance отменила рейс в Москву из-за скандала с Белоруссией
Фото: Florian Gaertner/photothek.de vi/www.globallookpress.com
Пассажиры оказались жертвами политических провокаций

Руководство французского авиаперевозчика AirFrance приняло решение отменить рейс AF1154. Самолет должен был доставить пассажиров из Парижа в российскую столицу. По данным прессы, такая ситуация сложилась из-за того, что у французов не было разрешения на перемещение в нашем воздушном пространстве.

Инцидент оказался продолжением перипетий вокруг Белоруссии. Дело в том, что известный французский авиаперевозчик был вынужден избегать воздушные пути, проложенные над территорией Республики. Таким образом европейцы "мстят" Минску за инцидент с внезапно севшим в белорусской столице самолетом, на борту которого находился местный оппозиционер Роман Протасевич.

В итоге отказавшиеся от полетов над Белоруссией самолеты должны искать обходные пути, используя воздушное пространство других государств. В частности, при выполнении рейса Париж–Москва авиакомпании нужно было получить новое разрешение от российских властей на использование наших воздушных путей. 

Оперативно получить такую санкцию французы не смогли, а лететь над Белоруссией побоялись. В итоге самолет остался стоять в аэропорту отбытия. Этой историей с журналистами издания "Новая газета" поделилась одна из пассажирок злосчастного борта Мишель Синдюкова. Также соответствующую информацию подтвердили в пресс-центре французского авиаперевозчика.

В московском "Шереметьево" от комментариев отказались. Там пояснили, что все вопросы нужно адресовать транспортной компании.

К слову, 26 мая стало известно, что белорусским самолетам официально запретили летать над Польшей. Варшава всячески поддерживает истерию вокруг Минска.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

России придется расплачиваться за игры Запада с Лукашенко - политолог

Речь может пойти о спасении государства, считает эксперт

Блогер высмеял Запад за "подвиги" Петрова и Боширова юмористической песней

Ставшая интернет-мемом пара повеселила пользователей Сети

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей