Пассажиры оказались жертвами политических провокаций

Руководство французского авиаперевозчика AirFrance приняло решение отменить рейс AF1154. Самолет должен был доставить пассажиров из Парижа в российскую столицу. По данным прессы, такая ситуация сложилась из-за того, что у французов не было разрешения на перемещение в нашем воздушном пространстве.

Инцидент оказался продолжением перипетий вокруг Белоруссии. Дело в том, что известный французский авиаперевозчик был вынужден избегать воздушные пути, проложенные над территорией Республики. Таким образом европейцы "мстят" Минску за инцидент с внезапно севшим в белорусской столице самолетом, на борту которого находился местный оппозиционер Роман Протасевич.

В итоге отказавшиеся от полетов над Белоруссией самолеты должны искать обходные пути, используя воздушное пространство других государств. В частности, при выполнении рейса Париж–Москва авиакомпании нужно было получить новое разрешение от российских властей на использование наших воздушных путей.

Оперативно получить такую санкцию французы не смогли, а лететь над Белоруссией побоялись. В итоге самолет остался стоять в аэропорту отбытия. Этой историей с журналистами издания "Новая газета" поделилась одна из пассажирок злосчастного борта Мишель Синдюкова. Также соответствующую информацию подтвердили в пресс-центре французского авиаперевозчика.

В московском "Шереметьево" от комментариев отказались. Там пояснили, что все вопросы нужно адресовать транспортной компании.

К слову, 26 мая стало известно, что белорусским самолетам официально запретили летать над Польшей. Варшава всячески поддерживает истерию вокруг Минска.