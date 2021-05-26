Туристическая сфера Швейцарии с воодушевлением встретила новость о предстоящем саммите лидеров двух сверхдержав

Первая очная встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена может пройти в женевском отеле InterContinental. Об этом пишет издание Le Temps.

Отмечается, что пока официального подтверждения переговоров именно в этой гостинице нет.

По данным источника газеты, в среду состоялись "первые встречи между женевской протокольной службой и МИД Швейцарии по поводу этого саммита". Кантон, как и 36 лет назад, готовится принять 16 июня президентов "двух самых могущественных стран мира", говорится в публикации. Соответствующим службам придется спать меньше обычного, поскольку "работа обещает быть колоссальной".

Как отмечает "Интерфакс", при попытке бронирования через сайт вышеуказанной гостиницы номера на двоих как с 15 на 16 июня, так и с 16 на 17 июня, появляется следующее сообщение: "Не удалось найти номер на выбранные даты".

Между тем, на портале Booking.com забронировать некоторые категории номеров пока еще можно. Наиболее дешевый номер на двоих – от 184,4 тыс. рублей.

В туристической сфере Женевы с воодушевлением встретили информацию о том, что именно в их городе состоится саммит лидеров РФ и США. Кантон серьезно пострадал из-за пандемии коронавируса. Председатель ассоциации Geneve Tourisme Софи Дюбюи назвала новость о встрече Путина и Байдена отличной "не только для Женевы, но и для всей Швейцарии, которую признают центром мира".

Накануне Москва и Вашингтон подтвердили информацию о том, что главы государств проведут саммит 16 июня в Женеве. Конкретное место переговоров не уточнялось.

Напомним, 19 ноября 1985 года на вилле Fleur d'Eau в женевском пригороде Версуа открылся саммит генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана. Это была первая встреча из серии советско-американских саммитов 1985-1988 годов, положивших начало завершения холодной войны.

