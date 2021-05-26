Мать Сапеги рассказала о своих главных опасениях по поводу судьбы дочери

Мать Сапеги рассказала о своих главных опасениях по поводу судьбы дочери
Фото: Martin Poole/moodboard/www.globallookpress.com
Родительница арестованной россиянки надеется на помощь правительства РФ

Мать Софьи Сапеги, Анна Дудич, рассказала журналистам о последних новостях, связанных с ее дочерью. 

Накануне женщина обратилась в администрацию президента РФ, попросив его о помощи. 

"Надеюсь, что моя просьба или мольба будет услышана. Я очень надеюсь, что российское правительство нас не оставит в сложившейся ситуации. А ситуация на самом деле очень серьезная", 

поделилась Дудич с RT, попросив правительство России разобраться с арестом Сапеги. 

Женщина боится, что случившееся сломает судьбу ее 23-летней дочери. 

Новую информацию о состоянии наследницы Дудич узнает из средств массовой информации, поскольку адвокат девушки подписал расписку о неразглашении. Сейчас Софья, по словам матери, "максимально держится, насколько это возможно в этих условиях".

Также Анна поддерживает связь с консулом, который на данный момент находится в столице Белоруссии. Вчера дипломаты навещали арестованную россиянку. 

Напомним, что Сапега летела в одном самолете с Романом Протасевичем. После экстренного приземления в Минске девушку задержали. Вчера, 25 мая, россиянку арестовали на 2 месяца. 

Позже было опубликовано видео ее чистосердечного признания, в котором она заявила, что работала редактором признанного на территории Белоруссии экстремистским телеграм-канала "Черная книга Беларуси".  

Сапеге грозит до 12 лет тюрьмы. Ее подозревают по нескольким уголовным эпизодам, в том числе в "организации массовых беспорядков", "разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни".

Окончательное обвинение россиянке предъявят обвинение в течение 10 дней.

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

"Посадку обеспечим": Лукашенко пригласил Байдена обсудить Белоруссию в Минске

Бацька обещал хозяину Белого дома теплый прием в сопровождении трех истребителей

Блогер высмеял Запад за "подвиги" Петрова и Боширова юмористической песней

Ставшая интернет-мемом пара повеселила пользователей Сети

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей