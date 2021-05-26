"Ненормальная страна": польский президент нелестно высказался о России

"Ненормальная страна": польский президент нелестно высказался о России
Анджей Дуда. Фото: Jim Loscalzo/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В Варшаве активно подогревают мифы о неслыханной "агрессивности" нашей страны

Русофобские настроения захватывают все больше умов в европейском регионе. Одним из основных распространителей хулы на Россию выступает Польша. В этой стране уже несколько лет на всех уровнях обвиняют наше государство во всевозможных грехах. Поляки давно отказались от дипломатического тона в общении с некоторыми неугодными им представителями международной арены. В ход идут неприкрытые оскорбления и безосновательные обвинения.

На этот раз отличился сам главнокомандующий поляков. В стремлении полить грязью нашу страну Анджей Дуда не стал выбирать выражения. По его европейскому мнению, российское государство выходит за рамки адекватности.

"Россия – ненормальная страна, это страна-агрессор", – объявил высокопоставленный поляк.

С таким громким заявлением (одному Дуде ведомо на чем основанном) президент выступил во время своего пребывания в Грузии. Слова главнокомандующего поляков приводит местное издание РАР.

При этом польский президент горит желанием разобраться с нашей страной. Дуда объявил, что будет поднимать "русский вопрос" на сессиях Генассамблеи Организации Объединенных Наций, а также на площадках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Стоит отметить, что это далеко не первое хамское высказывание президента Польши. Буквально в начале текущего месяца он обозвал наше государство "врагом свободы".

К слову, недавно лидер либералов и демократов Владимир Жириновский предложил расширить список недружественных России стран. Известный политик считает нужным включить в него Польшу, Грузию и Украину.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Горсть
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Ну, агрессор или нет, но страна у нас точно ненормальная.
а лучше в болото...
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Поляки, с Русскими вы не вступайте в схватку:
Мы вас глотнѐм , а высрем на Камчатку!
Гость235353
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ДИБИЛОИД - ВСЕ ПЩЕКИ ТАКИЕ????????
он прав
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"Гиена Восточной Европы -

Именно так охарактеризовал Польшу британский премьер Уинстон Черчилль
Гость239197
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раз уж так уверен в том, что агрессор, так и от..ячить ногами по самые пшековы яблоки
чтобы соответствовать ...за сказанное отвечать надо
Эдмон Дантес
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Ну, после трёх стаканов Кахетинского такое сказать это ничего не сказать. Жидковат пшек оказался, быстро скис.
Хохлы -дегенераты
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Еще один страдалец, не спящий по ночам в ожидании нападения России..Его хохлы покусали что ли..Видимо хохлдебилизм страшнее короновируса.
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