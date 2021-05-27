СМИ раскрыли реальные ожидания Москвы от встречи Путина с Байденом

СМИ раскрыли реальные ожидания Москвы от встречи Путина с Байденом
Джо Байден. Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Саммит может привести к "локальному потеплению" между двумя странами

Общение Владимира Путина с Джо Байденом может закончиться позитивными итогами, но пока речи о подписании каких-либо совместных документов не идет. Источники в российских госструктурах рассказали "Коммерсанту", какие именно ожидания у Москвы от предстоящей встречи двух лидеров. 

В Кремле отмечали, что речи о "перезагрузке" отношений между США и Россией нет, поскольку за последнее время накопилось слишком много противоречий. Дмитрий Песков заявлял, что вряд ли лидерам удастся найти понимание в вопросах глубокого несогласия. 

Пока главными темами саммита двух президентов выбрали двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном, стратегическую стабильность, борьбу с пандемией коронавируса и актуальные вопросы международной повестки. Также американская сторона выразила желание обсудить ситуации в Белоруссии и на Украине.

Источники "Ъ" сообщили, что встреча Путина и Байдена может привести к позитивным сподвижкам, или "локальному потеплению" между двумя странами. Вероятней всего будут достигнуты договоренности в сферах стратегической стабильности и "посольских войн", однако могут ограничится лишь устными заявлениями, наметив выработку общей позиции.

Итогами встречи может стать создание профильных групп России и США для начала регулярного диалога о продлении договора ДСНВ, решение о котором Джо Байден принял в считанные дни после вступления на пост президента. В годы правления Дональда Трампа сделать этого не удалось. 

Вторым вероятным исходом может стать заявление глав стран о "расчистке дипломатических завалов". Пока нельзя утверждать, что российский посол Анатолий Антонов вернется к службе в США после отзыва на бессрочную консультацию в Москву, как и уехавший из России по "настоятельной рекомендации" МИД американский дипломат Джон Салливан, однако не исключено, что президенты наметят позитивный курс в этом направлении.

Напомним, встреча Владимира Путина и Джо Байдена запланирована на 16 июня в Женеве. По данным СМИ, саммит пройдет в отеле InterContinental.

Роман ИГНАТОВ

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