"Северный поток-2" в обмен на СПГ США: в бундестаге рассказали об уступках Германии

Немцам придется заплатить за поддержку российского проекта

Берлину придется согласиться на покупку американского сжиженного газа ради спасения "Северного потока-2". Об этом сказал депутат бундестага Армин-Паулус Хампел.

На прошлой неделе Белый дом отказался от части санкций в отношении "Северного потока-2". Американцы прямо указали, что пошли на этот шаг ради хороших отношений с ФРГ. Теперь очередь Германии идти на уступки США, считает немецкий парламентарий.

"Германия должна предложить США некоторые компенсации и уже предложила построить терминал СПГ на своем побережье",

– приводит "Прайм" слова депутата бундестага. Он пояснил, что немцы не заинтересованы в СПГ США, поскольку он дороже российского трубопроводного газа, плохо влияет на экологию и требует больших усилий при регазификации и транспортировке. Однако Берлину придется строить терминал и покупать СПГ у США, раз уж Вашингтон прислушался к его доводам по "Северному потоку-2".

Впрочем, Хампел не уверен, что американцы окончательно отказались от борьбы против российского проекта. При этом его коллега, депутат бундестага Вальдемар Гердт полагает, что все дело в твердой позиции Берлина по "Северному потоку-2", от которой немецкие власти не отступали ни на шаг в течение нескольких лет. Тем самым они убедили США, что намерены всегда отстаивать свои интересы, а дальнейшее давление может привести к потере Вашингтоном союзника в Европе, передает РИА "Новости".

Накануне в Польше дали понять, что недовольны решением США отказаться от санкционного давления на сторонников проекта "Северный поток-2". Впрочем, у Варшавы теперь есть другой союзник в этом вопросе: к новым санкциям против российских газопроводов призвали в Лондоне.