Мать заявила о пытках Протасевича в минском СИЗО

Мать заявила о пытках Протасевича в минском СИЗО
Роман Протасевич. Фото: twitter.com/pr0tez/www.globallookpress.com
Женщина по видео смогла определить, что происходит с ее ребенком

Внимание международной общественности приковано к ситуации с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем, которого схватили стражи порядка Республики. Молодого человека подозревают в преступной деятельности, однако его мать опровергает все обвинения.

Так, спецслужбы Белоруссии считают, что бывший редактор экстремистского телеграм-канала "Нехта" был наемником в печально известном батальоне "Азов" (запрещенная в РФ организация), который орудовал на юго-востоке Украины.

Его мать Наталья утверждает, что это неправда, и молодой человек занимался исключительно журналистской деятельностью. Женщина не отрицает, что ее отпрыск бывал на Украине, однако уверяет, что в боевых действиях он не участвовал. Такой информацией родительница оппозиционера поделилась с изданием "Подъем".

Разумеется, женщина посмотрела видеоролик, на котором Протасевич рассказывает о своем состоянии и объявляет, что уже дает признательные показания. Каким-то образом Наталья смогла определить по кадрам, что ее ребенок подвергается пыткам.

"То, что они выбивают – я просто знаю", – объявила несчастная родительница.

Наталья добавила, что у Романа с самого детства были серьезные проблемы со здоровьем. Женщина убеждена, что ее отпрыск до конца будет держаться и выстоит в условной "схватке" с белорусскими силовиками.

Напомним, на видеоролике сам Протасевич предстал в добром здравии. Молодой человек заявил, что с ним обращаются максимально корректно и опроверг сообщение о том, что его якобы забрали в больницу.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Приколист
Пожаловаться Ответить
Вот же подлецы белорусские следователи! Пытали Протасевича в присутствии матери - иначе откуда бы на так хорошо знала! Нельзя же думать, что эта мама просто врать здорова. Хотя, это гнусное предположение очень многое объясняет...
игорь
Пожаловаться Ответить
само сидение в тюрьме уже есть пытка
масло масленное значит утверждают
Бункерный Дед-Бидон
Пожаловаться Ответить
Гость247461
Дебил, читай и другие сайты. Пацана так избили, что даже адвокату боятся его показать. Уже Азов к нему приплели. Еще пара дней и он признается, что убил Кеннеди.
Согласен. Надеюсь, его там отnuздят хорошенько.
Гость239486
Пожаловаться Ответить
Гость247461
Дебил, читай и другие сайты. Пацана так избили, что даже адвокату боятся его показать. Уже Азов к нему приплели. Еще пара дней и он признается, что убил Кеннеди.
Хохлоnugop, посмотри Шария на ютубе а не свой поносный CNN. Там полное разоблачение этого <цензура> протасевича, с позывным Ким.
Реалист
Пожаловаться Ответить
Гость247461
Дебил, читай и другие сайты. Пацана так избили, что даже адвокату боятся его показать. Уже Азов к нему приплели. Еще пара дней и он признается, что убил Кеннеди.
Признание в убийстве Кеннеди ему ничем не поможет. Всё равно Лукашенко его амерам не выдаст!
Будет в Минске дальше песни петь. Дуэтом со своей шмарой.
Гость234796
Пожаловаться Ответить
Гость247461
Дебил, читай и другие сайты. Пацана так избили, что даже адвокату боятся его показать. Уже Азов к нему приплели. Еще пара дней и он признается, что убил Кеннеди.
Свечку держал? Он же поёт как соловей. Кураторы "слили" отработанное барахло, а заодно и очередную провокацию устроили - одна прямо вот "знает", другой мало того, что просто знает сам, но ещё видит сигналы и читает какие-то "знаки". Устроили тут шоу...
Андрей
Пожаловаться Ответить
Гость247461
Дебил, читай и другие сайты. Пацана так избили, что даже адвокату боятся его показать. Уже Азов к нему приплели. Еще пара дней и он признается, что убил Кеннеди.
какие хохлобенднровские? ввс сnn эхо свобода?
Гость247461
Пожаловаться Ответить
Гость248175
Воспитала дегенерата, обучила какать там где стоишь, значит сама такое же днище.
Дебил, читай и другие сайты. Пацана так избили, что даже адвокату боятся его показать. Уже Азов к нему приплели. Еще пара дней и он признается, что убил Кеннеди.
Гость248175
Пожаловаться Ответить
Воспитала дегенерата, обучила какать там где стоишь, значит сама такое же днище.
1
новости партнеров

СМИ раскрыли реальные ожидания Москвы от встречи Путина с Байденом

Саммит может привести к "локальному потеплению" между двумя странами

Прокуратура Нидерландов и "Алмаз-Антей" разошлись в оценках катастрофы MH17

Защита настаивает на вызов разработчиков "Бука" в суд

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей