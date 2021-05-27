Песков рассказал о повестке предстоящей встречи Путина с Лукашенко

Кремль ждет прояснения ситуации с задержанной россиянкой

Москва ожидает, что белорусский лидер Александр Лукашенко проинформирует президента России Владимира Путина по ситуации с задержанной гражданкой РФ и самолетом Ryanair. Соответствующее заявление сделал сегодня, 27 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В основном же, отметил пресс-секретарь президента, повестка будет носить экономический характер. Стороны ведут активные обсуждения по линии правительств и ведомств, передает РИА "Новости".

Песков также отметил, что, вероятнее всего, лидеры затронут вопрос о задержанной в Минске гражданке РФ Софье Сапеге, которая в настоящее время находится в СИЗО белорусской столицы, уточняет Ura.ru.

Егор МАЛКОВ

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