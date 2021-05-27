В Белом доме посчитали более важными проблемы мирового характера, нежели противостояние с балтийской трубой

Соединенные Штаты пошли на попятную в вопросе "Северного потока – 2" в ущерб своей энергетической политике, тем самым дали понять России, что могут отказаться от жесткой риторики ради улучшения двусторонних отношений, что позволит облегчить участие Москвы в важных для Вашингтона международных инициативах. Такого мнения придерживается эксперт из Польского института международных дел Матеуш Пиотровский.

В статье для Biznes Alert он назвал потенциальные темы для будущих переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена саммите в Женеве: достижение нового соглашения с Москвой по контролю над стратегическими вооружениями и более активное участие Москвы в иранской ядерной сделке.

Администрация Белого дома утверждает, что будет и дальше выступать против "СП-2". Хотя перспективы блокирования строительства газопровода ничтожны, Госдеп указал, что у него остаются механизмы для предотвращения его запуска, пишет автор.

Пиотровский отметил, что шеф штатовской дипломатии Энтони Блинкен в ходе недавней почти двухчасовой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым только в ограниченной степени затронул вопросы, которые имеют фундаментальное значение для американо-российских отношений, а также касаются европейской безопасности.

Он не упомянул ситуацию вокруг Крыма и Донбасса, выразив лишь озабоченность усилением российского военного присутствия на границе с Украиной. Не критиковал Москву за историю с Алексеем Навальным, за якобы кибератаки на инфраструктуру США и вмешательство в выборы. Вопрос о российско-германском газопроводе "Северный поток – 2" не поднимался, однако именно во время этой встречи Госдеп принял решение об отмене санкций в адрес некоторых субъектов, участвующих в его строительстве.

"Блинкен дал понять, что США могут отказаться от жесткой риторики в отношении России, которая использовалась в первые недели президентства Байдена, если это стабилизирует двусторонний диалог и облегчит участие РФ в международных инициативах, важных с точки зрения США (например, ядерная сделка с Ираном)", – говорится в публикации.

По мнению эксперта, Вашингтон сделал правильный ход, отказавшись от рестрикций против "СП-2", поскольку он продиктован желанием улучшить американо-германские отношения. Решившись на такой шаг и стремясь вовлечь Германию как в многосторонние, так и в двусторонние форматы сотрудничества, США выстраивают позицию, способствующую лучшим контактам с ЕС.

Конечно, это наносит ущерб имиджу Байдена, которого конгрессмены обеих партий критикуют за уступки Москве. Россия дала понять, что рассматривает решение Штатов как элемент улучшения двусторонних отношений. В свою очередь глава МИД Германии Хайко Маас назвал решение американской администрации "конструктивным шагом", указал специалист.

Он считает, что Байден будет пытаться отговорить Москву от враждебных действий – военных, кибератак, саботажа и т. д. – против Вашингтона и его союзников, но он также будет стремиться стабилизировать двусторонние отношения и привлечь Россию к сотрудничеству в глобальных вопросах.

Да, убежден поляк, решение по "Северному потоку – 2" продиктовано, прежде всего, желанием улучшить американо-германские отношения.

"В то же время это показывает, что Байден готов пойти на частичные уступки России, если возможный ущерб США – в данном случае подрыв целей энергетической политики США в отношении Европы – оценивается меньше, чем потенциальная выгода", – подчеркивает Пиотровский.

В данном контексте речь идет о достижении нового соглашения по контролю над стратегическими вооружениями, которое, по-видимому, предполагает, что обе стороны – США и Россия – готовят предложения в этой области для своих лидеров, считает эксперт.

Стремление к улучшению отношений с Германией должно стать сигналом союзникам Вашингтона по НАТО и ЕС о том, что США допускают корректировку определенных посылок в заявленных направлениях внешней политики, резюмировал автор.

Напомним, встреча Байдена с Путиным запланирована на 16 июня в Женеве. Стороны уже объявили основной круг тем, которые будут обсуждаться на саммите.

