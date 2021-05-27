Лавров указал Кравчуку его место в минских переговорах по Донбассу

Лавров указал Кравчуку его место в минских переговорах по Донбассу
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
На Смоленской площади напомнили киевскому представителю, кто меняет правила игры в большой политике

Глава МИД России Сергей Лавров жестко ответил постпреду киевского режима в контактной группе по Донбассу Леониду Кравчуку, который собрался перенести заседания ТКГ из Минска. Выражаясь дипломатическим языком, наш министр указал украинскому посланцу его место в переговорном процессе, и что тот слишком много на себя берет.

"Что касается заявления господина Кравчука, в принципе, он, конечно, глава делегации, но не ему решать, как будет дальше работать контактная группа", – сказал Сергей Викторович.

Министр напомнил, что ТКГ была одобрена в контексте документов, подписанных на саммите в Минске в феврале 2015 года и утверждена резолюцией Совбеза ООН. Поэтому те, кто ставил свои подписи на тех документах, и должны договариваться, как выстраивать работу группы, заметил министр.


Также Москва рассчитывает на то, что украинская сторона не станет использовать инцидент с ирландским самолетом Ryanair, который совершил экстренную посадку в аэропорту Минска 23 мая, чтобы "увильнуть" от выполнения своих обязанностей по соглашениям, подчеркнул Лавров.

"Надеюсь, что как минимум Франция и Германия как соавторы минских договоренностей не позволят сделать этого", – цитирует РИА "Новости" шефа отечественной дипломатии.

Ранее в четверг, 27 мая, первый президент Незалежной выступил с предложением перенести переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе в Швейцарию или Финляндию. По словам Леонида Макаровича, Белоруссия превратилась в "площадку для диктатуры и войны".

В свете европейской массовой истерии на фоне задержания белорусскими силовиками местного неонациста Романа Протасевича, летевшего в злосчастном самолете Ryanair, власти Старого Света и примкнувшая к ним Незалежная запретили появляться в их воздушном пространстве лайнерам из Республики. Сегодня появились сообщения о том, что Россия отменяет авиарейсы в/из Европы из-за запрета летать в обход Белоруссии.

Отсюда возникает вопрос: как пан Кравчук намерен добираться до Швейцарии или Финляндии, когда ослабнут коронавирусные ограничения и делегациям придется встречаться очно, а не в онлайн-режиме.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость238821
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Как? да не как Кравчук не собирается в Финке встречатся, потомучто он скоро откинется в иной мир, старый маразматик
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