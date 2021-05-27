Норвегия разрешила США подобраться поближе к России вне рамок НАТО

Норвегия разрешила США подобраться поближе к России вне рамок НАТО
Фото: US Joint Staff/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Американским военным позволили вести себя в Королевстве, как у себя дома

Власти Норвегии выдали официальное разрешение на размещение на своей территории баз Пентагона у границ России на особых условиях, т.е. вне рамок НАТО. Об этом сообщает сегодня местное издание Aftenposten.

Осло и Вашингтон подписали договор, согласно которому Штаты получают право строить на норвежских базах собственные здания, в которые ни у кого не будет доступа, кроме пентагоновцев. Американцы смогут доставлять собственное оборудование, которое норвежская сторона не всегда праве проверить.

Кроме того, Осло предоставляет возможность военным и гражданам США беспрепятственно въезжать и выезжать из Королевства. Также американцам позволено вести самостоятельный полицейский надзор за своими солдатами и гражданскими сотрудниками, даже если те совершат преступление в неслужебное время и за пределами баз, передает агентство Regnum.

Отмечается, что соглашение подписано на 10 лет, и оно позволит американцам вести себя в Норвегии, как у себя дома.

Однако Осло прописало в документе ряд запретов. Так, Вашингтон не сможет размещать в Королевстве свое ядерное оружие, кассетные боеприпасы и наземные мины. Одновременно Пентагону предоставили места на аэродромах почти по всей стране с полным своим "обмундированием" – самолетами, вооружением, транспортом и топливом.

Напомним, еще в феврале нынешнего года стало известно о том, что Штаты направили на норвежскую базу Эрланн четыре бомбардировщика В-1 и 200 военнослужащих. Также в районе Тромсё закачивалось строительство порта для обслуживания атомных подлодок Пентагона. Тогда же МИД РФ расценило шаги Осло в предоставлении территории Норвегии для американских баз, как наращивание сил НАТО у российских рубежей на Севере страны.



Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость242773
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Взял на клык король у пендосов, натолкали полную пасть и раскороновали лошка.
ты про чё?
гость
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Взял на клык король у пендосов, натолкали полную пасть и раскороновали лошка.
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