Американским военным позволили вести себя в Королевстве, как у себя дома

Власти Норвегии выдали официальное разрешение на размещение на своей территории баз Пентагона у границ России на особых условиях, т.е. вне рамок НАТО. Об этом сообщает сегодня местное издание Aftenposten.



Осло и Вашингтон подписали договор, согласно которому Штаты получают право строить на норвежских базах собственные здания, в которые ни у кого не будет доступа, кроме пентагоновцев. Американцы смогут доставлять собственное оборудование, которое норвежская сторона не всегда праве проверить.

Кроме того, Осло предоставляет возможность военным и гражданам США беспрепятственно въезжать и выезжать из Королевства. Также американцам позволено вести самостоятельный полицейский надзор за своими солдатами и гражданскими сотрудниками, даже если те совершат преступление в неслужебное время и за пределами баз, передает агентство Regnum.

Отмечается, что соглашение подписано на 10 лет, и оно позволит американцам вести себя в Норвегии, как у себя дома.

Однако Осло прописало в документе ряд запретов. Так, Вашингтон не сможет размещать в Королевстве свое ядерное оружие, кассетные боеприпасы и наземные мины. Одновременно Пентагону предоставили места на аэродромах почти по всей стране с полным своим "обмундированием" – самолетами, вооружением, транспортом и топливом.

Напомним, еще в феврале нынешнего года стало известно о том, что Штаты направили на норвежскую базу Эрланн четыре бомбардировщика В-1 и 200 военнослужащих. Также в районе Тромсё закачивалось строительство порта для обслуживания атомных подлодок Пентагона. Тогда же МИД РФ расценило шаги Осло в предоставлении территории Норвегии для американских баз, как наращивание сил НАТО у российских рубежей на Севере страны.





