Пашинян предложил Баку новый способ решить конфликт

Лидер армян хочет отправить на границу стран наблюдателей ОБСЕ

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян представил Азербайджану новый план по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. 

Так, Пашинян хочет, чтобы обе стороны отвели своих военных от границы государств. Второй пункт плана политика предполагает размещение наблюдателей от России или Франции и США в районе Сотк-Хознавар, пишет РИА "Новости". Это нужно, чтобы и армяне, и азербайджанцы были уверены в том, что другая сторона не нарушает договоренности. Границы же между Арменией и Азербайджаном, по его мнению, нужно распределять при участии международных посредников, уточняет РИА ФАН

Сюникская область остается проблемной зоной после подписания мирного договора в результате конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году. Ереван отказывается обсуждать демаркацию, пока там остаются азербайджанские военные. 

Полина ИВАНОВА

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