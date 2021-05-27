Лидер армян хочет отправить на границу стран наблюдателей ОБСЕ

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян представил Азербайджану новый план по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

Так, Пашинян хочет, чтобы обе стороны отвели своих военных от границы государств. Второй пункт плана политика предполагает размещение наблюдателей от России или Франции и США в районе Сотк-Хознавар, пишет РИА "Новости". Это нужно, чтобы и армяне, и азербайджанцы были уверены в том, что другая сторона не нарушает договоренности. Границы же между Арменией и Азербайджаном, по его мнению, нужно распределять при участии международных посредников, уточняет РИА ФАН.

Сюникская область остается проблемной зоной после подписания мирного договора в результате конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году. Ереван отказывается обсуждать демаркацию, пока там остаются азербайджанские военные.

