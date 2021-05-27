Цепкало собирает с белорусов 11 миллионов евро на арест Лукашенко

Цепкало собирает с белорусов 11 миллионов евро на арест Лукашенко
Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Оппозиционер уверен, что ему удастся осуществить задуманное

Бежавший из Белоруссии оппозиционер Валерий Цепкало объявил о своей новой инициативе. Предприниматель создал проект, который, как он надеется, поможет задержать президента Республики Александра Лукашенко.

Цепкало призвал белорусов скинуться на вознаграждение для тех, кто осмелится заключить батьку в наручники. Нужная сумма – 11 миллионов евро. По его словам, новая технология хорошо продумана – деньги будут замораживаться на счетах людей до тех пор, пока "преступник номер один" не будет арестован. Лишь после этого средства перейдут на счет, зарегистрированный в ЕС, с которого уже и будут отправлены деньги осуществившим это дело.

Цепкало в своем обращении, опубликованном в "Ютуб", заявил – он уверен, что среди представителей властей остались порядочные люди, для которых "служение народу не пустой звук". 

В ходе своей речи Цепкало успел обвинить Лукашенко во всех грехах – в фальсификации выборов и "преступлениях против человечности". По мнению оппозиционера, общество еще не знает о части плохих поступков президента Белоруссии. 

Напомним, Цепкало хотел бороться за президентское кресло на выборах в Белоруссии летом 2020 года. Однако он не прошел регистрацию как кандидат. Цепкало уехал в Польшу после того, как ему сообщили, что правоохранителям дали команду его арестовать. Политик отказался возвращаться на родину при нынешнем главе государства. При этом аналитики не считают Цепкало вероятным претендентом на то, чтобы стать преемником Лукашенко. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость235938
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Да он за три дня соберёт.
Гость248334
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Не иначе большое кидалово готовит, такому вору не привыкать.
СтарЫй
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Молодец однако, а ведь найдёт простачков соберут ему на жизнь.
Гость245796
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ахаха, "служение народу не пустой звук" - т.е. продаться за 11лямов, это служение народу :)))
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