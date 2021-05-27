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Австрия в срочном порядке попросила Россию объяснить отказ согласовывать запланированный полет Austrian Airlines в обход воздушного пространства Белоруссии.
Представитель местного министерства иностранных дел в своем сообщении заявил, что Вене такая реакция Москвы "непонятна". Россию также призвали прекратить препятствовать свободному авиасообщению между Россией и Европой.
"Это как в австрийских, так и в российских интересах – чтобы все полеты в и через Россию и дальше проходили без проблем",
– сообщил представитель ведомства "Интерфаксу".
При этом Австрия уже сообщила о случившемся российскому послу. Дипломатический представитель Вены в свою очередь выразил позицию Австрии в России.
Напомним, что сегодня, 27 мая, рейсы Air France и Austrian Airlines в Москву были отменены, поскольку Россия не отреагировала на запрос авиакомпаний совершить полет в обход территории Белоруссии. Также из Москвы не смогут улететь пассажиры, планировавшие попасть в Вильнюс 28 мая.
Напомним, что после экстренной посадки самолета Ryanair, летевшего из Афин и Вильнюс, в Минске, Евросоюз заявил об изоляции Белоруссии.
Страны ЕС решили закрыть свое воздушное пространство для самолетов из Республики. Также в совместном заявлении стран-участниц ЕС было рекомендовано всем перевозчикам, базирующимся в Евросоюзе, избегать полетов через территорию Белоруссии.
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