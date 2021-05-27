Рассмотрение еще двух дел перенесено на неопределенный срок

Польский суд не стал выносить окончательный вердикт в отношении одного из российских авиадиспетчеров, который дежурил в аэропорту "Смоленск-Северный" во время крушения правительственного самолета Польши Ту-154М 10 апреля 2010 года.

Рассмотрение дел двух других диспетчеров было отложено на неопределенный срок, пишет РИА "Новости". Так, в случае с Виктором Рыженко и Николаем Краснокутским поводом для переноса стало "неисполнение российской стороной заявки на юридическую помощь в отношении подозреваемого".

В отношении Павла Плюснина суд решил "ходатайство прокурора не удовлетворять", отметив, что для его временного ареста нет оснований.

Также суд постановил, что Плюснин препятствовал ходу расследования.

Напомним, что самолет Ту-154 потерпел крушение в апреле 2010 года. На борту находились 96 человек. Все они погибли. По одной из версий Польши, причиной авиакатастрофы могли стать умышленные действия российских диспетчеров.