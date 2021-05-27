Москва отказала Киеву в выдаче Януковича

Москва отказала Киеву в выдаче Януковича
Виктор Янукович. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Генпрокуратура Незалежной не намерена успокаиваться

Москва отказалась выдать киевскому режиму смещенного в результате госпереворота в 2014 г. экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщила генпрокурор Незалежной Ирина Венедиктова.

"Мы подавали [запрос] об экстрадиции, РФ нам отказала. Конечно, мы еще раз будем подавать", – цитирует РИА "Новости" украинского генпрокурора.

Напомним, Янукович был вынужден бежать с Украины после майданной революции из-за угрозы его жизни. По данным ряда СМИ, бывший президент проживает где-то в Ростове-на-Дону, по другой информации, в Подмосковье.

В феврале этого года адвокат политика Виталий Сердюк сообщил, что Виктор Федорович обратился в офис Генпрокурора и Госбюро расследований своей страны с просьбой "прибыть по месту его временного проживания в России", чтобы выяснить все необходимые вопросов в отношении открытых против него уголовных дел.

Юрист даже назвал адрес проживания Януковича, куда украинским следователям нужно прибыть, а именно в Ростов-на-Дону, в частный дом по улице Еременко, 81, корпус В.

Напомним, в январе 2019 г. суд в Киеве заочно приговорил экс-лидера нации к 13 годам тюрьмы за госизмену. Кроме того, в 2020-ом его также заочно арестовали по делу об узурпации власти, потом сняли арест, направив дело на повторное рассмотрение. Однако в марте текущего года Киевский апелляционный суд отказал защите Януковича в удовлетворении жалобы на решение о его заочном аресте.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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