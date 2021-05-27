По мнению политика, Евросоюз действует сразу на два фронта

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко прокомментировал новость о введении Евросоюзом секторальных экономических санкций против Республики. По мнению чиновника, эти действия нацелены на дестабилизацию экономики страны и организацию нового государственного переворота. Кроме того, как считает политик, Запад таким образом пытается задеть и Россию.

О сложившейся ситуации Головченко высказался на встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.

Роман отметил, что Запад бьет по тем отраслям экономики Белоруссии, которые важны для ВВП. Среди них – переработка нефти, производство удобрений и другие, передает РИА "Новости".

"При этом хочу подчеркнуть, что заодно хотят "укусить" и Россию", – заявил Головченко.

Премьер-министр Белоруссии объяснил – глава европейской дипломатии с помощью санкций хочет остановить экспорт удобрений и поставки российского газа через Республику.

По мнению политика, главная цель западных стран – запретить закупку топлива из российских газопроводов, проходящих по Беларуси.