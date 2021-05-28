США пошли провокацию по сокращению российской территории - ФСБ

США пошли провокацию по сокращению российской территории - ФСБ
Фото: MOD Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Американцы без разрешения вторглись внутрь страны, заявив, что не считают регион российским

Инцидент с американским эсминцем "Джон Маккейн" показывает, что США стремятся к поставить под сомнение территориальную целостность России. Об этом заявил руководитель пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

Напомним, в ноябре 2020 года в корабль ВМС США зашел на два километра внутрь официально усановленных российских территорий в районе залива Петра Великого у Владивостока. Прогнать эсминец отправили российский противолодочный корабль "Адмирал Виноградов". Позже представители морского флота Соединенных Штатов заявили, что судно выполняло маневр "по обеспечению свободы судоходства", поскольку не считают этот регион российским. 

В беседе с РИА "Новости" Кулишов отметил, что, согласно не только законодательству России, но и международным нормам, государственную границу принято определять по внешней границе территориальных вод – обычно это примерно 12 миль от суши. Исключительная экономическая зона является районом, находящимся за пределами территориальных вод, и не превышает 200 морских миль, пишет телеканал "360". Но эти правила не действуют в отношении исторических заливов.

Согласно постановлению Совета Министров СССР от 4 июля 1957 года, залив Петра Великого получил подобный статус, напоминает RT. До этого воды залива принадлежали Российской Империи, после перешли по наследству СССР, сейчас преемником права распоряжения зоной принадлежит России. 

Кулишов указал, что своими действиями американцы нарушили международное право и вторглись без разрешения на территорию Российской Федерации. Он подытожил, что российский флот принял соразмерные меры по пресечению провокации в Приморье, действуя строго в рамках российского законодательства и общемировых норм. 

Роман ИГНАТОВ

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гость
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игорь петух, туда же идешь что и сосед ниже тебя, гомосека
гость
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Гость
Валерий личняк овального, пошел на фуй отсюда, члено¢о¢ e6yчий.
игорь
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Гость Валерий
Интересно, а где вы , <цензура>. патриоты были. когда Путин отдал Китаю десятки ТЫСЯЧ гектаров русской земли, Амур и острова на нем, громадную акваторию с запасами нефти и газа в Баренцевом море??
Где были ваши возмущенные голоса?
Со временем и Курилы отдаст под видом ....демаркации границы
все потому что быдло РФ видит только бревна в глазу у чужих и там где хочет видеть
отдали китаю - ФАКТ
отобрал он у своего народа ПЕНСИИ - ФАКТ
отобрал второй срок у Медведева трусом - ФАКТ
значит такой он для всех так видящих НИКАКОЙ - ФАКТ
Гость Валерий
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Интересно, а где вы , <цензура>. патриоты были. когда Путин отдал Китаю десятки ТЫСЯЧ гектаров русской земли, Амур и острова на нем, громадную акваторию с запасами нефти и газа в Баренцевом море??
Где были ваши возмущенные голоса?
Со временем и Курилы отдаст под видом ....демаркации границы
Пилот Аэрбас
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Гость250395
Правильно сделали! Пусть тоже Россия почувствует ту боль, когда забрали родную землю
Мы юлль что у нас забрали родную землю почувствовали в 91 году. Когда пьяница Борька Ельцин пропил Крым и Донбасс. Причем Донбас тоже не хотел в составе Украины оставаться, и к ним тогда приезжал Кравчук и уговаривпл шахтеров, чтобы они не бастовали, говорил что русский язык не тронут, что границы с Россией не будет. А потом все это оказалось обманом
игорь
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Гость250429
тебе смешно по поводу 91-<цензура> или то, что сейчас все под контролем?
так где была армия в 91 году когда 4 человека ее страну СССР пропивали?
Гость250429
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игорь
смешно
а где была эта армия в 91 году когда в беловежской пуще СССР предатели пропивали?
тебе смешно по поводу 91-<цензура> или то, что сейчас все под контролем?
игорь
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смешно
а где была эта армия в 91 году когда в беловежской пуще СССР предатели пропивали?
Гость240642
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Гость242773
Слаб недофлот РФ.... корабль США должен был тут же утонуть, при пересечении границы.... А тут... какие то сюси-пуси начались... каму доверили управление...ЭХ....
Если бы наши сначала стреляли, то укроет уже давно бы небыло
Собиратель Земли Русской
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Гость250395
Правильно сделали! Пусть тоже Россия почувствует ту боль, когда забрали родную землю
ПНХ бандерлох. Скоро у тебя вообще все заберем , а тебя на сало пустим. Не было никакой "чужой земли. Была только русская земля. Так что...удавись!
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