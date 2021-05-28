Такую реакцию вызвало заявление главы американского Минэнерго

В России не оставили без ответа критику отечественного газа. И побсмеяли голубое топливо из США, состоящее из "молекул свободы".

Такую шутливую реакцию вызвало заявление главы американского Министерства энергетики Дженнифер Грэнхолм. Оно прозвучало во время слушаний в комитете Палаты представителей Конгресса по науке, космосу и технологиям.

На заседании заговорили о санкциях в отношении "Северного потока -2". Чиновница нелицеприятно высказалась о российском газе, назвав его "самым грязным" в мире. И сообщила, что сама против строительства этого трубопровода.

Он "очень опасный", добавила министр. И отметила, что транспортировка голубого топлива по нему ведется "без какого-либо соблюдения безопасности по выбросам метана".

"Это плохо для нашего климата", – пояснила она свою позицию.



По словам Грэнхолм, рестрикции в отношении "Северного потока – 2" необходимы. Причем их стоило ввести намного раньше – еще до того, как началось строительство, поскольку в США категорически против его работы, подчеркнула глава Минэнерго страны.

Алексей Пушков шутливо прокомментировали ее слова, назвав в своме телеграм-канале американскую чиновницу "дамой, выдающей себя за специалиста". Сенатор не без иронии написал, что она кое о чем "забыла упомянуть". А именно – об отличии американского газа, прибывающего в Европу, от российского. Голубое топливо из США "еще и состоит из "молекул свободы", посмеялся представитель Совфеда. И добавил, что без такой характеристики в оценках чиновницы" чего-то не хватает".

В заключение Пушков выразил уверенность, что на самом деле Гренхем "так и считает". Однако "просто сказать забыла", цитирует "Общественная служба новостей".

Накануне сообщалось, что Вашингтон отказался от борьбы против "Северного потока – 2" ради сближения с Москвой. В Белом доме посчитали более важными проблемы мирового характера, нежели противостояние с балтийской трубой, заявил эксперт из Польского института международных дел Матеуш Пиотровский.