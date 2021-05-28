Власти требуют не делать поспешных заявлений до окончания расследования

Постпредство Республики Беларусь при ООН направило ноту протеста в миссии восьми европейских государств, которые недавно выступили с заявлением по недавней ситуации с экстренной посадкой пассажирского лайнера Ryanair в Минске. Об этом стало известно сегодня, 28 мая.

Как отмечает источник, ноты протесты направлены Дублину, Таллину, Парижу, Осло, Лондону, Вашингтону, Брюсселю и Берлину. Известно, что Франция, Ирландия и Эстония решили инициировать закрытое обсуждение ситуации в Совете безопасности ООН вокруг посадки пассажирского авиалайнера в Минске, после которой спецслужбы Белоруссии задержали оппозиционного блогера Романа Протасевича и россиянку Софью Сапегу.

Указанные страны утверждают, что самолет Ryanair совершил принудительную посадку по выдуманным со стороны Минска причинам. Авторы коллективного заявления также призывают Белоруссию к освобождению задержанных.

Как отметил глава постпредства республики Валентин Рыбаков, Минск позднее направил указанным государствам ноты протеста с одним и тем же содержанием, отметив, что обнародование любого оценочного суждения или мнения по указанной ситуации до проведения расследования непозволительно, передает РИА "Новости".

Рыбаков также добавил, что официальное расследование должно быть инициировано компетентными органами – речь, в первую очередь, идет об ИКАО.

Ранее сообщалось о том, что Анкара подтолкнуло союзников по НАТО смягчить реакцию о вынужденной посадке самолета в Минске. Известно, что в заявлении альянса отсутствуют меры, на которых ранее настаивали прибалтийские государства с Польшей.