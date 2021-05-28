Лукашенко заговорил об интеграции с Россией на фоне предстоящей встречи с Путиным

Лукашенко заговорил об интеграции с Россией на фоне предстоящей встречи с Путиным
Фото: Kremlin Pool/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Важным аргументом в пользу объединения стали угрозы, исходящие от внешних сил

Александр Лукашенко обвинил западные государства в пренебрежении принципами международного права, указав на участившееся применение "права сильного". Это является одним из аргументов в пользу интеграции России и Белоруссии, считает глава Республики. 

"Одним из аргументов в пользу интеграции является целенаправленная работа, проводимая внешними силами против Содружества", 

– заявил Лукашенко во время встречи с главами делегаций заседания Совета глав правительств государств СНГ. 

Президент признался, что понимает ход мыслей своих оппонентов. По его мнению, Минск и Москва являются серьезной угрозой планам западных стран по устройству однополярного мира. Не может не вызывать беспокойство и тот "колоссальный потенциал", которым обладают Россия и Белоруссия. 

"Этот потенциал может быть приумножен, если мы продолжим углублять наши связи и интеграцию",

– подытожил Батька, добавив, что сейчас странам Содружества "как никогда нужны солидарность и единство". 

Белорусский лидер также подчеркнул, что на фоне происходящих в мире событий он все больше сомневается в том, что Запад действительно настолько силен, каким хочет казаться, пишет БЕЛТА. 

Также еще одной из тем предстоящих переговоров Путина и Лукашенко может стать возобновление авиасообщения двух стран. Белорусский президент заявил, что намерен договориться со своим российским коллегой по этому вопросу. 

Напомним, что встреча двух президентов состоится сегодня, 28 мая, в Сочи. Дмитрий Песков уже объявил, что совместных заявлений по итогам переговоров не планируется. Однако эксперт Геворг Мирзаян предположил, что Батька может устроить торги по Крыму. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость250458
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Коренной вопрос для Луки - чей Крым?
Гость248934
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Сейчас один упырь другого в очередной раз нае..т)))
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