России нужно делать, как обычно поступают западные страны в аналогичных ситуациях

В операции по захвату оппозиционера Романа Протасевича Минск руководствовался опытом США и других западных стран. Поэтому и Москве в плане реакции на ситуацию лучше последовать их примеру. Такую рекомендацию дал руководитель Фонда развития институтов гражданского общества "Народная дипломатия" Алексей Кочетков.

Он обратил внимание, что практику хватать неугодных властям людей в разных точках мира ввели американцы. Аналогично действуют и их союзники, в том числе Литва, куда не долетел Роман Протасевич. К примеру, был случай, когда гражданина РФ сняли с поезда Калининград-Москва на территории Литвы, невзирая на статус экстерриториальности, и осудили в Вильнюсе за участие в событиях 1991 года.

В Белоруссии сейчас такая же ситуация, но Запад устроил истерику, в очередной раз указывая, что "что позволено Юпитеру, не позволено быку". Но президент Белоруссии тоже считает себя Юпитером, полагает эксперт. Москве в этой ситуации лучше не вмешиваться в международную дискуссию, а выбрать максимально нейтральную позицию. Собственно, глава МИД РФ Сергей Лавров так и поступил:

"Он не вставал ни на ту, ни на другую сторону, предложил: давайте разбираться, давайте создадим комиссию, сядем за стол переговоров",

– рекомендовал Кочетков в комментарии "Украине.ру", отметив, что именно так и действуют западные державы, когда сами, или их партнеры попадают в аналогичные ситуации.

Ранее эксперты предположили, что инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии может ударить по России. В пятницу, 28 мая, Александр Лукашенко прилетит на переговоры с Владимиром Путиным в Сочи. Ожидается, что историю с Протасевичем лидеры тоже обсудят.