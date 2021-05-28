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Украина пополнила список стран, которые закрыли свое воздушное пространство для самолетов, которые зарегистрированы в Белорусии.
Соответствующее решение принял кабинет министров Незалежной. Оно вступит в силу с полуночи 29 мая, уточняет "Интерфакс".
Напомним, что авиасообщение с Республикой было прекращено 26 мая.
Ранее небо для белорусских самолетов закрыли Литва и Словакия. Также доступ в свое воздушное пространство ограничила Польша.
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