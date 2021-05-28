Украина закрыла небо для белорусских самолетов

Решение вступит в силу в полночь 29 мая

Украина пополнила список стран, которые закрыли свое воздушное пространство для самолетов, которые зарегистрированы в Белорусии. 

Соответствующее решение принял кабинет министров Незалежной. Оно вступит в силу с полуночи 29 мая, уточняет "Интерфакс". 

Напомним, что авиасообщение с Республикой было прекращено 26 мая. 

Ранее небо для белорусских самолетов закрыли Литва и Словакия. Также доступ в свое воздушное пространство ограничила Польша. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Вашингтон отказался от борьбы против "Северного потока-2" ради сближения с Москвой - СМИ

В Белом доме посчитали более важными проблемы мирового характера, нежели противостояние с балтийской трубой

В турецких отелях изменилась система "все включено"

Нововведения могут сохраниться и после пандемии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей