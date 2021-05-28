Москва согласовала рейс из Австрии в Россию в обход Белоруссии

Компании удалось получить разрешение

Австрийский авиаперевозчик Austrian Airlines получил разрешение от российской стороны на совершение рейса в РФ в обход воздушного пространства Белоруссии. Об этом стало известно сегодня, 28 мая.

Как отмечает источник, информация поступила от представителей компании.

В этот же день появились данные о том, что компания AirFrance в третий раз приняла решение об отмене "вывозного" рейса Париж-Москва, который проходит в обход воздушного пространства республики.

До этого же сообщалось, что запланированный на 28 мая рейс Air France Париж–Москва отменен, так как РФ не предоставила соответствующего разрешения, передают "Известия".

Егор МАЛКОВ

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Гость242511
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Вторая жена и дочка Пескова живут в Париже в доме с окнами на Булонский лес. Там же квартира владельца Лайфа. Это было в сети. Так что в Париж и обратно рейсы будут даже в обход Белоруссии.
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