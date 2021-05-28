Россия готова к сотрудничеству, но при соблюдении равноправия

В отношениях с Москвой Брюссель сейчас руководствуется позицией русофобского меньшинства. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу, 28 мая, в ходе встречи с коллегой из Словении Анже Логаром.

По словам Лаврова, нынешние действия ЕС подрывают все те механизмы взаимодействия, которые были наработаны ранее. Это вызывает озабоченность Москвы. Она с сожалением констатирует, что Брюссель выражает сейчас мнение не большинства европейцев, а "агрессивного русофобского меньшинства".

Россия при этом по-прежнему настроена на нормализацию отношений с ЕС. Однако европейские партнеры должны понимать, что это будет возможно лишь на основе равноправия и взаимного уважения, а не выполнения каких-либо односторонних условий. Об этом, по словам Лаврова, они говорили с главой МИД Словении, передает РИА "Новости".

Ранее Лавров рассказал китайскому коллеге, что отношений между РФ и ЕС фактически нет, поскольку нет диалога ни по одной важной проблеме.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя 28 мая отказ США вернуться в Договор по открытому небу, предположил, что Запад рассчитывал на односторонние уступки России по данному вопросу, но зря.