На Украине придумали ответ России за перекрытие Керченского пролива

На Украине придумали ответ России за перекрытие Керченского пролива
Фото: Kremlin Pool /Global Look Press/ www.globallookpress.com
Москва должна понести наказание за свои "провокации", уверен специалист

Перекрытие участков в черноморской акватории со стороны России можно назвать систематической провокацией, которая повторяется каждый год. Такое заявление сделал глава "Института стратегических черноморских исследований" Александр Хара, заявивший о том, что объявляемые Минобороны РФ военные учения могут быть лишь предлогом. 

Таким образом аналитик оценил ограничение судоходства на трехмесячный срок со стороны РФ в трех черноморских районах, включая Керченский пролив.

На деле же, уверен специалист, Россия стремится доставить максимум неудобств для всех торговых судов, которые направляются на Украину.

"Так как для всех кораблей на море есть система оповещений NAVTEX, то они получают предупреждения, что там в опасно и они не должны там ходить. Таким образом россияне создают им препятствия", – считает украинский аналитик.

Но и на этом не все: эксперт уверен, что подобным образом "агрессор" стремится к созданию предпосылок для военного конфликта.

Хара заявил в комментариях для "РБК-Украина" (заблокировано в РФ – Прим. ред.), что Киев должен принять ответные меры в виде денонсации договора о совместном использовании Россией и Украиной Азовского моря и Керченского пролива, заключенного в 2003 году.

Специалист уверен, что украинская сторона пошла на соглашение под давлением со стороны Москвы, а сам документ крайне невыгоден для Киева, так как ограничивает действие конвенции ООН по морскому праву в этом регионе, пишет Replyua.net со ссылкой на издание.

Ранее представитель крымской дипломатии Юрий Гемпель назвал неуместными претензии ЕС из-за частичного перекрытия районов Черного моря.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

гость
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govno-проводы себе перекройте и своим уродам что тут на утре ¢ерют, так очень сильно Москву накажете, прямо nиzдец как сильно!
Гость248226
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очередной хрюк)
Гость248175
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В этом свинарнике остался кто-нибудь с мозгами?
Гость239035
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Хара на иврите <цензура>.
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