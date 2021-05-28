Тихановская предложила белорусам 3 млрд евро за отставку Лукашенко

Тихановская предложила белорусам 3 млрд евро за отставку Лукашенко
Фото: Matteo Nardone/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Брюссель обещает обеспечить страну финансовой помощью в случае "демократизации"

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихиновкая обнародовала экономический план Евросоюза для "демократической Беларуси", который разработала и приняла Еврокомиссия при ее участии. Документ предлагает выделение финансовых средств в размере 3 миллиардов евро от различных банков Европы, включая МВФ, и оказание помощи в реформах.

Взамен же Минск должен провести "демократизацию". Речь также идет о новом соглашении республики с Европейским союзом.

Впервые план был представлен гендиректором департамента политики по расширению Еврокомиссии Мачеем Поповским. Несколькими днями ранее председатель органа Урсула фон дер Ляйен заявила, что пакет будет заморожен до того момента, пока Белоруссия не станет "демократической".

Обязательное условие плана, говорится на сайте Тихановской – поступление финансовой помощи строго во время переходного периода и сразу после проведения новой президентской кампании.

В предлагаемом плане также содержатся положения об укреплении международных политических институтов – речь идет о двустороннем соглашении новой власти, ступившей на "демократический путь", к укреплению долгосрочных отношений. Об этом пишет РБК, в распоряжении которого оказалась копия документа.

Тихановская выразила благодарность Евросоюзу, призвав к скорейшему завершению плана. Оппозиционер заявила, что необходимо действовать быстрее, чтобы выступающее против действующей власти население узнало о практической работе Брюсселя после предполагаемых изменений.

Ранее Тихановская заявила о подготовке к новой волне протестов в республике.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гостьрусский немец
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Вот кухарка фантазёрка!!!Кто даст 3 млр.?
Гость250633
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КАЖДОМУ!
Гость241057
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Леха из МОсквы
Помощь то поди под проценты выделена. О как.
Суетится Европа, понимает. Что если сейчас не сменят влясть, то в будущем им ничего не светит. Даже без этого батьки. Через год, два появятся адекватные на пост президента и сам батька их трогать не будет, сам на пенсию уйдёт.
Гость241057
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Леха из МОсквы
Помощь то поди под проценты выделена. О как.
Европа, в отличие от РФ, ничего просто так не выдаёт и ни какие долги не прощает. Заберут всё что есть, если обслуживать долг будет нечем. Ну либо банкротство с полностью внешним управлением.
Леха из МОсквы
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Помощь то поди под проценты выделена. О как.
Гость248334
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Главное найти продажных иуд которые купятся а потом все будет по другому. Возьмут в 2 раза больше, загонят страну в долги, разорят и будет вторая Украина - нищая, несуверенная страна под внешним управлением.
Гость249129
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Каждому. :))))
Гость241057
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Уже одни наукреплялись. Производство разрушили, весь народ в на заработках в Европе, медицину и фарм-компании <цензура>. И тоже за ярды, которые в долг дали. Теперь ещё и землю распродают. Добро пожаловать Белорусы. Если вас это устраивает.
Гость249914
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уу
Гость248175
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Не суди по себе, обезьяна! Проститутка тупорылая почему-то считает свой народ такой же как она продажной девкой? Это пожалуйста к украине.
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