Численность войск России у украинских рубежей заставляет нервничать ЕС

Численность войск России у украинских рубежей заставляет нервничать ЕС
Фото: Yulii Zozulia/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
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Москве по дипломатическим каналам сообщили про опасения европейцев по поводу безопасности

Европу беспокоят напряженные отношения между Москвой и Киевом. В частности, многочисленное военное присутствие РФ у границ Незалежной вызывает опасения Брюсселя. Об этом российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову рассказал коллега из Словении Анже Логар. В пятницу, 28 мая, в Москве состоялись переговоры глав МИД двух стран.

По словам Логара, встреча была "конструктивной", хотя стороны и убедились, что по ряду вопросов их взгляды разнятся, передает "Спутник". В ходе переговоров министры обсудили не только двустороннюю повестку, но и более широкую внешнеполитическую проблематику. В частности, речь зашла про Украину.

"Мы выразили озабоченность по поводу увеличения российского военного присутствуя на российско-украинской границе",

– поделился Логар с журналистами, пояснив, что он представлял позицию Евросоюза.

Впрочем, Сергей Лавров тоже не стал миндальничать и дал понять коллеге из Словении, что именно Брюссель виновен в том, что взаимодействие между РФ и ЕС практически прекращено. По мнению главы МИД РФ, европейские власти сейчас руководствуются русофобскими взглядами меньшинства, хотя большинство этого не одобряет.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость248175
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Гробов Ф
Жаль ,что отдали ядерное оружие.
Врезать бы вам по полной мрази.
Животное, понятно шо у тоби мозгов немае, но потому американцы вам ничого не оставили, потому как таким немытым дегенератам даже палку оставить и то опасно.
Гробов Ф
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Жаль ,что отдали ядерное оружие.
Врезать бы вам по полной мрази.
Гость244997
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Посевная еще не завершена, а потом Уборочная. Надо помогать с/<цензура>.
Гость250606
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гость
¢¢ытесь это нормально, скоро все ¢раться начнете прямо в кабинетах своих не добегая до сортира, как фашня бандеровская в своих селах.
А скакуасов с очередным подорожанием ГСМ!Беларусь приостановила в Украину поставки бензина А-95. Об этом в пятницу, 28 мая, на своей странице в Facebook написал директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.Белорусы закрыли поставку бензина А-95 в УРину, где за их продуктом 50% рынка. Это еще один сигнал нам, третий за эту весну"..Сейчас основная задача - найти 50 тысяч тонн бензина марки А-95. "Без моря не обойтись, я даже не помню, когда в последний раз эта марка приходила морем", - отметил он. СЧИТАЕМ ЛОГИСТИКУ, укроБАБУИНЫ!
Гробов Ф
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Жаль ,что отдали ядерное оружие.
Врезать бы вам по полной мрази.
гость
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¢¢ытесь это нормально, скоро все ¢раться начнете прямо в кабинетах своих не добегая до сортира, как фашня бандеровская в своих селах.
Гость248175
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А какого ххх их беспокоят наши войска на нашей территории. Мы не в ЕС. Американская армия с ядерным оружием на их собственной территории не беспокоит?
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