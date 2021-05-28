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Литва сообщила о высылке двух белорусских дипломатов.
Работники дипломатического представительства были объявлены персонами нон-грата и должны покинуть страну в течение 7 дней, пишет РИА "Новости".
В местном МИДе отметили, что такое решение было принято, поскольку сотрудники белорусского посольства осуществляли деятельность, не совместимую с их статусом.
Также этот жест стал выражением солидарности с Латвией, чьи дипломаты были высланы Минском несколько дней назад после инцидента с заменой флага.
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Важным аргументом в пользу объединения стали угрозы, исходящие от внешних сил