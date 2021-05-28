Готовились много лет: генерал ВСУ раскрыл планы Украины по войне с Россией

Готовились много лет: генерал ВСУ раскрыл планы Украины по войне с Россией
Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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В Незалежной разрабатывали различные сценарии вооруженного конфликта

Отношения России и Украины в текущем их состоянии нельзя назвать братскими или хотя бы нейтральными. Киевские власти активно нагнетают обстановку и демонстративно заявляют о своем негативном отношении к нашей стране. Как оказалось, на военные рельсы Незалежная перешла уже много лет назад – аж с 2007 года украинцы готовились к вооруженному конфликту с Россией.

Такие сведения обнародовал генерал-майор украинских Вооруженных сил. Со слов Виктора Назарова выходит, что киевские власти еще 14 лет назад предполагали, что их ждет война с соседним государством. При этом поворотным моментом в отношении Украины к России стали слова нашего лидера Владимира Путина в том самом 2007-м году.

Тогда главнокомандующий выступил со ставшей легендарной Мюнхенской речью. Напомним, в своем выступлении президент подчеркнул, что наша страна не будет идти на поводу у вашингтонской администрации и собирается отстаивать свои собственные геополитические интересы.

Такая самостоятельность России, долгие годы находившейся в плачевном состоянии после развала Советского Союза, весьма не понравилась некоторым игрокам международной арены.

С того момента Украина начала разрабатывать военную стратегию на случай конфликта с Российской Федерацией. Назаров в интервью каналу UkrLife.tv объявил, что в числе прочего, незалежные предполагали, что боевые столкновения могут произойти в районе Донбасса и в Крыму. При этом украинский генерал отметил, что воссоединение полуострова с Россией застало киевские власти врасплох. Там не предполагали, что события могут развиваться по такому сценарию.

К слову, недавно известный американский режиссер Оливер Стоун заявил, что отправной точкой в начале "войны" США против России также стала Мюнхенская речь нашего главнокомандующего.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Пророк
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Агрессивные Укры вообще ополоумели! Воевать с Россией?- что за бред? Где их потом искать? Господи: пути твои неисповедимы.
Гость250606
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А тем временем власти Израиля продлили запрет на поездки в Украину на две недели из-за высокого уровня распространения коронавирусной инфекции и абсолютной деградации бешеных укроСВИНОсобак.
Гость248175
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Эти тараканы на картинке небось с Россией воевать собрались? Особенно та макака, шо прицеливается.
гость
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Govno из шальвар вытряхнули и успокоились енералы ¢раные.
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