Варшава потребовала от Берлина компенсации за "Северный поток-2"

Варшава потребовала от Берлина компенсации за "Северный поток-2"
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
Польша сочла, что балтийская труба угрожает безопасности Европе, поэтому ей нужны деньги на оружие

Германия должен выплатить компенсацию Польше за газопровод "Северный поток – 2", поскольку из-за проекта страна оказалась под угрозой. Об этом заявил бывший министр нацобороны Республики Ян Парыс изданию Do Rzeczy.

"Немцы потратили €5 млрд на строительство "Северного-потока", так что пусть они выделят€5 млрд на перевооружение стран Центральной и Восточной Европы. Этот трубопровод явно снизил нашу безопасность, поэтому требования к Германии оправданы", - отметил экс-министр, увязав строительство газопровода с наращиванием Россией вооружения.

По его мнению, президент США Джо Байден не осознает, что, дав свое согласие на реализацию проекта, тем самым он провоцирует конфликт с Украиной и странами "Бухарестской девятки" – Румынией, Болгарией, Чехией, Венгрией, Словакией, Польшей, Эстонией, Латвией и Литвой.

А вот бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп понимал интересы и безопасность Европы гораздо лучше, чем Байден, который стремится любой ценой договориться с главой РФ Владимиром Путиным, уверен поляк.

Он считает, что Россия несет угрозу Старому Свету наращиванием своего вооружения и накоплением ядерного арсенала в Калининградской области.

"Размещенные там ракеты могут прикрыть большинство стран Западной Европы. Одним словом, страны Запада, в том числе США, должны осознавать, насколько безрассудно перекачивать деньги в Россию, и "Северный поток-2", безусловно, является таким насосом, поскольку он позволяет наращивать российское вооружение", – утверждает Парыс.

Политик подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы немецкая сторона заботилась лишь об интересах Москвы и игнорировала интересы всей Европы, включая восточный фланг НАТО.

Напомним, накануне стало известно об открытом письме членов экипажа единственной подлодки ВМС Польши ORP Orzeł, в котором моряки-подводники повествуют о плачевном состоянии субмарины и в целом отечественного флота. По их словам, сама подводная лодка дышит на ладан и чуть не угробила экипаж во время недавних маневров.

Судя по всему, польским властям действительно нужны средства на замену ржавой боевой техники, и почему бы их не выкачать из Берлина.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость250728
Пожаловаться Ответить
Как в старой рекламе : Я не халявщик,Я партнер)))
М
Пожаловаться Ответить
ну а почему нет,раз собрали вокруг себя нищету и гиен,кормите..
мы до сих пор от укровермахта не можем избавиться,вцепились хрен оторвешь этих паразитов
а вы скоро и их начнете кормить,когда оторвем от соски и куя
Гость244997
Пожаловаться Ответить
За бандерлогами очередь занимайте, гиены.
Гость248334
Пожаловаться Ответить
М-да не зря немцы поляков не любили, не зря, они уже знали с какой гиеной дело имеют. Вот-же знал-бы СССР что они такие можно было-бы и не торопиться с освобождением Польши, сейчас в Европе намного спокойнее было-бы.
Гость244006
Пожаловаться Ответить
Если уж претендовать на какие то серьезные вещи надо все же хоть что то вразумительное придумать.Глупость за глупостью в последнее время идет от Евросоюза.Перед миром разве не стыдно.
Гость244006
Пожаловаться Ответить
В здравом уме и твердой памяти не один нормальный человек не скажет что труба им угрожает. Чем уже не могут придумать ни чего смешнее и несут такую хрень стыдно за страны с таким мумифицированным разумом.
Гость240642
Пожаловаться Ответить
У поляков видимо тоже незалежность головного мозга.
Гость250694
Пожаловаться Ответить
УКУСИТЬ , ТИПА СВОЕ, ПЫТАЮТСЯ... Н ИЩИЕ СТРАНЫ И ВЕДУТ СЯ - КАК БОМЖИ
Гость250693
Пожаловаться Ответить
От мёртвого осла уши они получат, а не компенсацию.
Гость250691
Пожаловаться Ответить
Они там в Польше что совсем сбрендили. Или забыли с кем разговаривают?
1 2
новости партнеров

Минобороны Великобритании выдало собственную версию недавнего вторжения в Крым

В ведомстве заявили, что их судно не нарушало никаких госграниц

Лукашенко заговорил об интеграции с Россией на фоне предстоящей встречи с Путиным

Важным аргументом в пользу объединения стали угрозы, исходящие от внешних сил

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей