Зеленский надеется на разговор с Байденом перед его встречей с Путиным

продолжениеВ НАТО действуют российские агенты влияния - украинский эксперт
Украинскому лидеру есть, что обсудить с американским коллегой

Предстоящая встреча российского президента Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом стала одной из самых обсуждаемых тем. Глава незалежных Владимир Зеленский убежден, что перед этим событием он должен лично переговорить с Байденом. Об этом пишут СМИ.

Что конкретно глава киевской администрации хочет обсудить с 46-м президентом Америки, не сообщается.

Изданию "Зеркало недели" лишь удалось узнать, что украинская и американская стороны уже прорабатывают возможные телефонные переговоры между двумя президентами. Такую информацию журналистам предоставил анонимный источник в украинском кабмине.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

гость
Пожаловаться Ответить
Соскучился зайчик, давно не пользовали его всяко разно, могучие черножопые пендорейнджеры.
1
новости партнеров
По теме

Минобороны Великобритании выдало собственную версию недавнего вторжения в Крым

В ведомстве заявили, что их судно не нарушало никаких госграниц

Лукашенко заговорил об интеграции с Россией на фоне предстоящей встречи с Путиным

Важным аргументом в пользу объединения стали угрозы, исходящие от внешних сил

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей