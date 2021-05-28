Украинскому лидеру есть, что обсудить с американским коллегой

Предстоящая встреча российского президента Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом стала одной из самых обсуждаемых тем. Глава незалежных Владимир Зеленский убежден, что перед этим событием он должен лично переговорить с Байденом. Об этом пишут СМИ.



Что конкретно глава киевской администрации хочет обсудить с 46-м президентом Америки, не сообщается.

Изданию "Зеркало недели" лишь удалось узнать, что украинская и американская стороны уже прорабатывают возможные телефонные переговоры между двумя президентами. Такую информацию журналистам предоставил анонимный источник в украинском кабмине.