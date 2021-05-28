В НАТО действуют российские агенты влияния - украинский эксперт

В НАТО действуют российские агенты влияния - украинский эксперт
Фото: Wu Wei/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Генерал ВСУ видит в членстве Незалежной в альянсе возможность "оббить" руки-ноги Москве

Североатлантический блок не желает предоставлять киевскому режиму План действий по членству (ПДЧ) в НАТО на предстоящем саммите в Брюсселе из-за позиции России. Об этом пожаловался экс-замглавы секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос.

Бывший участник АТО в сложившейся ситуации вокруг планов Незалежной вступить в альянс обвинил "российских агентов влияния" в западных странах. По его словам, в последний месяц Москва смогла успешно пролоббировать свои интересы и не допустить старта интеграции соборной в военный блок.

"Предоставление такого Плана значительно уменьшает способности России по открытию агрессии, а уже принятие решения про принятию в члены НАТО вообще оббивает руки, ноги РФ, которая хочет нам что-то причинить", – цитирует украинский "Интерфакс" пана Кривоноса.

Кроме того, действующая власть Республики также по-настоящему не заинтересована в глубокой интеграции с НАТО, убежден экс-чиновник. В качестве доказательства этому он привел тот факт, что у Киева нет своего официального представителя при миссии альянса с 2019 года.

"Это снова-таки показывает отношение руководства страны к решению этой проблемы", – резюмировал генерал-майор ВСУ.

В начале мая замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что саммит НАТО, который должен пройти в Брюсселе 14 июня, пройдет без участия киевской делегации. На днях глава МИД страны Дмитрий Кулеба заявил, что разочарован отказом натовцев пригласить на мероприятие украинцев.

"Если честно, мы абсолютно не понимаем, как можно проводить закрытый саммит НАТО на фоне агрессивных действий РФ против Украины", – объявил министр.

Пан Кулеба выразил недоумение, как это так, что в нынешнем году альянс не нашел формат для участия Незалежной в саммите.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость244997
Пожаловаться Ответить
Со свиным рылом да в калашный ряд?
бытие
Пожаловаться Ответить
В кабаке сидят пара немцев, рядом пара украинцев. Немцы на них заинтересованно смотрят, потом решили подкатить.— Ребята, вы из России?— Нет, — говорят, — мы из😱🐷🐷🐷 Украины.— А это что?— Страна 🐖🐖🚽🐖🐖такая. У нас есть свой герб🔱, гимн, флаг…Ну ладно. А язык у вас какой? Русский?— Нет, наш, Украинский.— И как по вашему рука?— Рука.— А нога?— Нога.— Хм… А <цензура>?— <цензура>.— И это вы из-за одной <цензура> придумали себе герб, гимн, флаг??
а нас за шооооо
Пожаловаться Ответить
Украина сегодня представляет из себя жалкую недострану без своего мнения и возможности самостоятельно принимать какие либо решения, теперь за неё всё решают на Западе!!!🔱🐖🐖🐖🐖🐖🚽🤡🐷🐰😱
холопкой стала
Пожаловаться Ответить
Украина доказала, что не может быть самостоятельным государством, только сателлитом. А уж выбор своего хозяина - это уже ее проблемы. Эта прости... прости меня Господи, страна с пониженной социальной ответственностью стала раковОй страной, готова стать перед сильными странами раком.
₴ривна
Пожаловаться Ответить
Обнищавшая и ослабевшая за прошедшие несколько десятилетий Украина больше не может позволить себе быть полноценным «многовекторным» игроком на мировой арене, теперь её единственный удел – стать сателлитом какого-либо сильного государства.
гость
Пожаловаться Ответить
Вы нищеброды там на фуй не нужны, к тому же тупые и рукожопые. Погибель для могучих черножопых рейнджеров.
гость
Пожаловаться Ответить
Вы нищеброды там на фуй не нужны, к тому же тупые и рукожопые. Погибель для могучих черножопых рейнджеров.
1
новости партнеров

Минобороны Великобритании выдало собственную версию недавнего вторжения в Крым

В ведомстве заявили, что их судно не нарушало никаких госграниц

Лукашенко заговорил об интеграции с Россией на фоне предстоящей встречи с Путиным

Важным аргументом в пользу объединения стали угрозы, исходящие от внешних сил

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей