По итогам переговоров заявлений лидеров не ожидается

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко встретились в Сочи. Это третьи переговоры глав государств в 2021 году.

Беседа глав государств пройдет наедине, а после нее не ожидается пресс-конференции. Однако перед ней Путин рассказал, что в июне состоится ввод в эксплуатацию первого блока Белорусской АЭС. Президент РФ также отметил, что происходящие вокруг РБ события – это "всплеск эмоций" и "очередной виток". Трансляция шла на телеканале "Россия 24".

Ранее эксперт предположил, что на встрече Лукашенко может попросить каких-то привилегий для Белоруссии у Путина в обмен на признание Минском российского статуса Крыма. Также предполагается, что президенты будут обсуждать вопросы Союзного государства.