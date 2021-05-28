Встреча Путина и Лукашенко началась в Сочи

По итогам переговоров заявлений лидеров не ожидается

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко встретились в Сочи. Это третьи переговоры глав государств в 2021 году.

Беседа глав государств пройдет наедине, а после нее не ожидается пресс-конференции. Однако перед ней Путин рассказал, что в июне состоится ввод в эксплуатацию первого блока Белорусской АЭС. Президент РФ также отметил, что происходящие вокруг РБ события – это "всплеск эмоций" и "очередной виток". Трансляция шла на телеканале "Россия 24". 

Ранее эксперт предположил, что на встрече Лукашенко может попросить каких-то привилегий для Белоруссии у Путина в обмен на признание Минском российского статуса Крыма. Также предполагается, что президенты будут обсуждать вопросы Союзного государства. 

Полина ИВАНОВА

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