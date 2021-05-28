Лукашенко привез Путину чемодан с секретными документами о ситуации с самолетом Ryanair

Лукашенко привез Путину чемодан с секретными документами о ситуации с самолетом Ryanair
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент Белоруссии пообещал рассказать о неких людях и подробностях инцидента

Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Сочи. Перед началось разговора тет-а-тет президенты России и Белоруссии обсудили ситуацию вокруг экстренной посадки самолета Ryanair. 

Так, Батька заявил, что Запад пытается раскачать ситуацию в стране до того состояния, которое было в августе 2020 года. Также Лукашенко сообщил, что привез Путину дипломат с документами с данными по этому инциденту. Президент Белоруссии также пожаловался на блокаду Европой компании "Белавия", а также поблагодарил российского коллегу за поддержку в разговоре с Западом.

Путин, в свою очередь, отметил, что в 2003 году в Австрии по запросу США был экстренно посажен самолет с президентом Боливии, которого вывели оттуда. При этом тогда Запад промолчал. Также президент РФ подчеркнул, что из-за сложившейся ситуации случился "всплеск эмоций" на Западе. 

Трансляция встречи шла в прямом эфире телеканала "Россия 24". 

Напомним, 23 мая в Минске экстренно посадили самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. из-за сообщения о возможном минировании. На борту находился белорусский оппозиционер, создатель признанного в РБ экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали. После этого Запад пригрозил Белоруссии новыми санкциями, а также начал запрещать принимать самолеты, которые летят через воздушное пространство этой страны.

Полина ИВАНОВА

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М
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денег нет,но вы держитесь
Зеленский клянчит денег у Байдена.- Я вам вместо денег лучше гуманитарную помощь пошлю,- отвечает Байден.- Забыл, как это по вашему, по-украински? Це са?! Це са?!- Це сало?! - уточняет Зеленский.- Нет, не сало.- Це сахар?- Да не сахар. Це са?! Це са?!- Самогон что-ли?- Да какой самогон?!! - хлопает себя по лбу Байден. - Вспомнил. Це салупу я вам пошлю.
закусывать надо,идиота кусок
денег нет для усатого,приедет опять начнет выпрашивать,союзник хренов
денег нет,но вы держитесь
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М
денег нет,но вы держитесь
Зеленский клянчит денег у Байдена.- Я вам вместо денег лучше гуманитарную помощь пошлю,- отвечает Байден.- Забыл, как это по вашему, по-украински? Це са?! Це са?!- Це сало?! - уточняет Зеленский.- Нет, не сало.- Це сахар?- Да не сахар. Це са?! Це са?!- Самогон что-ли?- Да какой самогон?!! - хлопает себя по лбу Байден. - Вспомнил. Це салупу я вам пошлю.
денег нет,но вы держитесь
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М
денег нет,но вы держитесь
Здравствуй, эхо из кастрюли, Укрокопчик, - тук-тук-тук, - Не прожги дырищу в стуле Гидным газом, майданюк. Жизнь по шею опустила Хитрожопых скакунов: Не в прыжках свидомых сила, Для, выходит, нерабов. Заучили зомби "перлы", Стадом ходят их твердя, Что спасёт ещё не вмерлых, Давно сдохшая Сопля. Он придёт, по мненью щирых, И порядок наведёт. А пока они сортиры Будут чистить у господ!..
М
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денег нет,но вы держитесь
гость
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Вместо туалетной бумаги видимо
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