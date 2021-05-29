Перепутал тысячелетие: Байден вновь оговорился

Перепутал тысячелетие: Байден вновь оговорился
Джо Байден. Фото: Pool via CNP /MediaPunch via www/ www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Глава Белого дома переживает о том, что может сделать Пекин с его страной

Президент США Джо Байден встретился с военными в Вирджинии. Во время своей речи перед военнослужащими лидер американцев заявил, что глава Китая Си Цзиньпин уверен в том, что Поднебесная завладеет США.

Произойдет порабощение США Китаем к 3035 году, заявил Байден. Пекин верит в это, добавил он, потому что автократии порой не мешкают с решениями. Журналисты телеканала FoxNews, комментируя выступление своего лидера, предположили, что тот оговорился. Скорее всего, Байден хотел сказать – 2035 год. 

Президент США так считает, потому что знает генсека ЦК Компартии Китая как никто другой. Он рассказал, что много времени провел рядом со своим китайским коллегой. Байден и Цзиньпин вместе преодолели больше ста тысяч километров, а также в общей сложности сутки пообщались с глазу на глаз в присутствии всего одного человека – переводчика. 

Впрочем, за Байденом в этот день заметили еще одну странность. На удивление всем журналистам для совместной фотографии с военными президент США зачем-то встал на колени. Его супруга Джилл Байден осталась стоять рядом с военнослужащими. 

Байден не раз оговаривался во время своих публичных выступлений. Так, однажды он заявил, что ему 180 лет. В другой раз перепутал слова "салон" и "салун" (название баров во времена Дикого Запада).

Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Варшава потребовала от Берлина компенсации за "Северный поток-2"

Польша сочла, что балтийская труба угрожает безопасности Европе, поэтому ей нужны деньги на оружие

Россия пригласила страны пользоваться Севморпутем вместо Суэцкого канала

Наш маршрут короче египетского на 40 процентов и быстрее на семь суток

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей