На помощь Республике должен прийти не только ЕС

Накануне стало известно, что Европа разработала проект помощи Белоруссии в случае "демократизации" в размере 3 млрд евро. План европейцы готовили совместно с оппозиционеркой Светланой Тихановской. Однако в штабе домохозяйки уверены, что этой суммой дело не ограничится и Белоруссия получит куда больше, если батька уйдет на покой.

Валерий Ковалевский, глава кабинета представителей Тихановской, заявил журналистам, что они оценили помощь других заинтересованных сторон – государств и международных организаций. Третьи стороны могут увеличить объем помощи Белоруссии после смены власти до 8,2 млрд евро, то есть до 10 млрд долларов, пишет РБК.

План ЕС предусматривает помощь в переходный период, когда новая президентская кампания уже будет завершена. В обмен на демократизацию Республики Европа обещает укрепить отношения – подписать новое соглашение с ЕС. Также европейцы намерены помочь стране с развитием экономики, конкуренции на рынках и с проведением реформ. На данный момент 3 млрд евро, предназначавшиеся Белоруссии, в Евросоюзе заморозили.

Проект начали разрабатывать еще в 2020 году после выборов президента Белоруссии. Тогда победил Александр Лукашенко, но Европа не признала результаты голосования.