В штабе Тихановской пообещали Белоруссии 10 млрд долларов после смены власти

В штабе Тихановской пообещали Белоруссии 10 млрд долларов после смены власти
Светлана Тихановская. Фото: Takis Sagias via www.imago-image/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
На помощь Республике должен прийти не только ЕС

Накануне стало известно, что Европа разработала проект помощи Белоруссии в случае "демократизации" в размере 3 млрд евро. План европейцы готовили совместно с оппозиционеркой Светланой Тихановской. Однако в штабе домохозяйки уверены, что этой суммой дело не ограничится и Белоруссия получит куда больше, если батька уйдет на покой. 

Валерий Ковалевский, глава кабинета представителей Тихановской, заявил журналистам, что они оценили помощь других заинтересованных сторон – государств и международных организаций. Третьи стороны могут увеличить объем помощи Белоруссии после смены власти до 8,2 млрд евро, то есть до 10 млрд долларов, пишет РБК. 

План ЕС предусматривает помощь в переходный период, когда новая президентская кампания уже будет завершена. В обмен на демократизацию Республики Европа обещает укрепить отношения – подписать новое соглашение с ЕС. Также европейцы намерены помочь стране с развитием экономики, конкуренции на рынках и с проведением реформ. На данный момент 3 млрд евро, предназначавшиеся Белоруссии, в Евросоюзе заморозили.  

Проект начали разрабатывать еще в 2020 году после выборов президента Белоруссии. Тогда победил Александр Лукашенко, но Европа не признала результаты голосования. 

Полина ИВАНОВА

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гость
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244204 гомосек, тебя бандеры ждут, драть тебя чухана будут. Беги быстрее.
Гость241057
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Могут, возможно .... Ну в общем как с хохлами на майдане. Как только смените курс, разведётесь с Россией, то может быть и счастье для вас будет. ... НЕ БУДЕТ. ВАС ЗА ЛОХОВ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ДЕРЖАТ. С ХОХЛАМИ ПРОКАТИЛИ И С ВАМИ ДУМАЮТ БУДЕТ ТОЖЕ САМОЕ.
Гость250863
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А не подобные ли "пряники" хохлостану обещали в 2014?
Боцман
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Милый,ты меня любишь? Да,да,а,а,а ! А машину купишь? Да,да,а,а,а ! И шубу купишь? Да,да,да,о,о,о ! Сапоги тоже купишь? Ф-у-у-<цензура>,в старых походишь.
Гость244204
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Гость251216
Это, как водится, в долг?
А потом, если кредит не вернут, придётся распродавать страну.
(смотрите на образец)
Россия же поможет. На неё все надежды. Россиян много, подножного корма сейчас тоже полно - помогут
гость
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Пообещать можно что хочешь, луну с неба, звезду каждому бульбаметчику, по мильону опять же. Только либо не будет этого, либо страну заберут.
Гость251216
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Это, как водится, в долг?
А потом, если кредит не вернут, придётся распродавать страну.
(смотрите на образец)
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