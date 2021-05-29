США намерены компенсировать Украине запуск "Северного потока - 2"

США намерены компенсировать Украине запуск "Северного потока - 2"
Фото: Bernd Wüstneck/dpa/www.globallookpress.com
Незалежная может получить свою встречную сделку до завершения строительства газопровода

На Украине переживают о том, что "Северный поток – 2" не просто достроят, а он ударит по экономике страны. Однако в Киеве надеются, что Вашингтон не бросит украинцев и им поможет. Экс-глава Нафтогаза Украины Андрей Коболев заявил, что Белый дом рассматривает вопрос о том, чтобы Незалежная получила свою компенсацию за ввод газопровода. 

Коболев рассказал, что худший вариант для его страны, если "Северный поток – 2" достроят, а Украина не получит компенсаторный механизм. Он добавил, что это может стать соглашением. Вероятно, Коболев имел в виду, что Вашингтон откажется от давления на Москву в обмен на сделку по Киеву. 

Экс-чиновник не стал делиться деталями возможной помощи, отметив, что соответствующие украинские политики в курсе всего происходящего. 

При этом Коболев подчеркнул, что вряд ли речь идет о том, что Украина разместит у себя военную базу США в обмен на помощь. Вероятно, вопрос коснется только энергетики. Так, например, одним из вариантов может стать обещание России нарастить объем транспортируемого газа и заключить новые контракты еще на пять лет, не считая действующего соглашения. Коболев отметил, что в таком случае общения РФ будут чем-то подкреплены, чтобы при срыве обязательств Украина не ходила по судам, а сразу получила средства. Экс-чиновник подчеркнул в разговоре с изданием НВ Бизнес, что этим вопросом нужно активно заниматься, иначе Украина потеряет $3 млрд в год. 

Ранее компенсации за "Северный поток – 2" у Германии потребовала Польша. Варшава уверена, что из-за газопровода оказалась под угрозой. 

Полина ИВАНОВА

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крым наш
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гость
244204 Гомосятина, пошел на фуй отсюда! Шпилиться <цензура> к бандерам там тебя выe6yт, чухана.
ты чё возбудился так?человек правду сказал!всех подкармливают за наш счёт!
гость
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244204 Гомосятина, пошел на фуй отсюда! Шпилиться <цензура> к бандерам там тебя выe6yт, чухана.
Гость250863
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Если Россия писанется на прокачку газа через недострану, которая всячески поносит Россию, это будет жесточайший провал политиков. Пускай СШП кормят своих стеллитов
Гость251216
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Гость244204
Компенсируют за счёт россиян. У нас это умеют
У кого это "у вас"?
Речь тут про то, что Украина будет получать деньги от США за военную базу.
Правда, умные люди говорят что "обещать - не значит жениться!"
Гость244204
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Компенсируют за счёт россиян. У нас это умеют
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