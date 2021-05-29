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Японские журналисты сообщили, что СССР якобы раздумывал о том, чтобы в 1970-х годах передать Токио два из четырех южных островов Курильской гряды. В российском МИД прокомментировали статью агентства Киодо.
Во внешнеполитическом ведомстве РФ отметили, что давать оценку старым документам – это задача историков, особенно когда это чье-то частное мнение или предполагаемая информация.
Дипломаты указали на то, что и советская власть, и российская высказывали лишь одну позицию касательно Курил. Острова вошли в состав страны законным путем по итогам Второй мировой войны. Вопрос принадлежности Курил не актуален, пишет РИА "Новости".
Напомним, между Россией и Японией до сих пор нет мирного договора. Журналисты Страны восходящего солнца рассказывали в своей статье, что СССР было очень нужно это соглашение. Из-за потеплевших отношениях с Токио Москва якобы и рассматривала вопрос о том, чтобы передать два острова, говорилось в статье. Россияне же отметили, что время договоров прошло. А в Совфеде и вовсе напомнили, что в то время шла холодная война, поэтому не могло быть подобных разговоров. А данная статья – просто плод фантазии журналистов.
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-Япония при поддержке Советского Союза стала членом ООН, подписала и ратифицировала Устав организации, в котором есть статья 107, гласящая, что все результаты Второй мировой войны незыблемы .
-Война между СССР и Японией была завершена 2 сентября 1945 г. подписанием японцами акта о безоговорочной капитуляции.
-Состояние войны было официально прекращено 19 октября 1956 г., когда была подписана совместная Декларация: «Состояние войны между СССР и Японией прекращается со дня вступления в силу настоящей Декларации, и между ними восстанавливаются мир и добрососедские дружественные отношения».