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Политолог Сергей Марков заявил, что санкции, введенные западными странами, сильно ударят по экономике Белоруссии.
Напомним, ранее Америка и Евросоюз внесли в черный список ряд белорусских чиновников. Кроме того, было решено вернуть снятые некоторое время назад ограничения против девяти государственных предприятий Республики.
Также США приостановили действие договора, заключенного с Минском. Речь идет о введении запрета для обеих стран пользоваться воздушным пространством друг друга. Теперь западные авиакомпании летают в обход Белоруссии.
Причина немилости Запада по отношению к Республике кроется в недавнем инциденте с самолетом Ryanair, летевшим из Афин в Вильнюс. Из-за сообщения о минировании воздушному судну пришлось совершить экстренную посадку в Минске.
Марков оценил последствия санкций Запада против Белоруссии. Эксперт считает, что Белоруссии придется несладко. А все из-за того, что страна "во многом специализировалась на экспорте в страны Евросоюза".
Специалист добавил, что Китай рассматривал Республику в качестве площадки для экспорта в Европейский союз. Однако теперь ситуация изменится, передает издание "ПолитРоссия".
"Придется кардинально перестраиваться и перерабатывать такие вещи, такова реальность", – отметил Сергей.
По его мнению, помогать Белоруссии будут Россия и Китай. Но процесс восстановления экономики будет долгим и трудным.
Ранее эксперт заявил, что бремя западных санкций против Белоруссии взвалит на себя именно Россия.
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