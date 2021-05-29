Путин спутал планы Запада одним предложением Лукашенко

Путин спутал планы Запада одним предложением Лукашенко
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Белоруссия не потеряет своего главного союзника, несмотря на все попытки европейцев

Запад хотел рассорить Белоруссию с Россией своей реакцией на инцидент с самолетом Ryanair. Однако ничего не получилось. Об этом рассказал политолог Алексей Дзермант.

Эксперт отмечает, что Запад активно давит на Белоруссию, грозя санкциями. Это, по его мнению, в том числе знак России – хочет ли страна защищать государство, впавшее в немилость Европы и США, и тем самым самой попасть под удар. Запад очень не хочет, чтобы Союзное государство появилось. 

Однако президент РФ перечеркнул планы Запада всего одной фразой во время встречи в Сочи с белорусским коллегой. По мнению Дзерманта, важным моментом на встрече двух лидеров стало предложение Путина искупаться в море. 

Политолог подчеркивает, что главы государств продемонстрировали общение друзей и союзников, которые не позволят разыграть с собой провокацию, пишет РИА ФАН. 

Дзермант полагает, что все старания Запада разорвать связь России и Белоруссии приведут лишь к еще большему укреплению наших отношений. Эксперт подчеркнул в эфире "Соловьев Live", что без Москвы Минску не выжить и Лукашенко наконец это понял. Несмотря на некоторые противоречия, он уверен, что стороны найдут, как провести интеграцию. 

Встреча Путина и Лукашенко состоялась 28 мая. Переговоры длились пять часов. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что встреча будет однодневной. Однако 29 мая продолжилась неформальная часть переговоров. 

СМИ ранее сообщали, что президенты двух стран решают вопросы Союзного государства, которые не могут уладить правительства. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ГостьIvan
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В кабинете у психиатра
В - Врач

П -Пациент



В: - Скажите, голубчик, Вы что-то странное в жизни делали?

П: - О, да, доктор!

В: - А что именно, если не секрет?

П: Ну, я людям верил, помогал безвозмездно... А потом они же на меня как на дурака смотрели и вот я тут.

В: - Все с Вами ясно (тяжело вздыхает). Петровна, готовь палату для этого джентльмена.

П: - Да что Вы, доктор, право, я безобидный совсем.

В: - Вот-вот, милейший, поверьте, это для Вашей же пользы. Поднатореете тут у нас чутка, озлобитесь до нужной кондиции и назад в мир к нормальным людям. А иначе сожрут они Вас и не подавя
Гость247673
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То что Белоруссия кормится Россией всем понятно Лукашенко паразит который только и думает как бы остаться живым и обезопасить своих детей Но у тебя конченная мразь ничего не получится Мы тебя найдем
Гость251429
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И новый денежный знак, уже на подходе!
Гость251424
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сказочники
СКиталец
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Дурак, но Наш дурак ...
Гость248962
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Гость249416
Ага: чтобы вместе пойти ко дну)))
Баласт+баласт=два баласта))) И ни каких других вариантов, пусть кремлевские тролли хоть обгадятся)))
со своего дна усеротого вещаешь?
Гость250720
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Гость249416
20 лет всё решают))) Таким союзникам и враги не нужны)))
тебе кастрюлеголовому виднее...
Гость249416
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20 лет всё решают))) Таким союзникам и враги не нужны)))
Гость250863
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Гость249416
Ага: чтобы вместе пойти ко дну)))
Баласт+баласт=два баласта))) И ни каких других вариантов, пусть кремлевские тролли хоть обгадятся)))
Кремлевским тролям, до такого таракана как ты дела нет особого, так только, посмеяться над тобой убогим
Гость251375
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Гость249416
Ага: чтобы вместе пойти ко дну)))
Баласт+баласт=два баласта))) И ни каких других вариантов, пусть кремлевские тролли хоть обгадятся)))
баласт это недоразумение бывшая усср
все кто может бросают из рук в руки,ни кто содержать не желает,все что можно отжимают и разворовывают
даже жители разбегаются,медицины нет,перспектив нет,от короны скоро как в индии,трупы на улицах сжигать начнут
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