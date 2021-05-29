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Запад хотел рассорить Белоруссию с Россией своей реакцией на инцидент с самолетом Ryanair. Однако ничего не получилось. Об этом рассказал политолог Алексей Дзермант.
Эксперт отмечает, что Запад активно давит на Белоруссию, грозя санкциями. Это, по его мнению, в том числе знак России – хочет ли страна защищать государство, впавшее в немилость Европы и США, и тем самым самой попасть под удар. Запад очень не хочет, чтобы Союзное государство появилось.
Однако президент РФ перечеркнул планы Запада всего одной фразой во время встречи в Сочи с белорусским коллегой. По мнению Дзерманта, важным моментом на встрече двух лидеров стало предложение Путина искупаться в море.
Политолог подчеркивает, что главы государств продемонстрировали общение друзей и союзников, которые не позволят разыграть с собой провокацию, пишет РИА ФАН.
Дзермант полагает, что все старания Запада разорвать связь России и Белоруссии приведут лишь к еще большему укреплению наших отношений. Эксперт подчеркнул в эфире "Соловьев Live", что без Москвы Минску не выжить и Лукашенко наконец это понял. Несмотря на некоторые противоречия, он уверен, что стороны найдут, как провести интеграцию.
Встреча Путина и Лукашенко состоялась 28 мая. Переговоры длились пять часов. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что встреча будет однодневной. Однако 29 мая продолжилась неформальная часть переговоров.
СМИ ранее сообщали, что президенты двух стран решают вопросы Союзного государства, которые не могут уладить правительства.
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В - Врач
П -Пациент
В: - Скажите, голубчик, Вы что-то странное в жизни делали?
П: - О, да, доктор!
В: - А что именно, если не секрет?
П: Ну, я людям верил, помогал безвозмездно... А потом они же на меня как на дурака смотрели и вот я тут.
В: - Все с Вами ясно (тяжело вздыхает). Петровна, готовь палату для этого джентльмена.
П: - Да что Вы, доктор, право, я безобидный совсем.
В: - Вот-вот, милейший, поверьте, это для Вашей же пользы. Поднатореете тут у нас чутка, озлобитесь до нужной кондиции и назад в мир к нормальным людям. А иначе сожрут они Вас и не подавя
все кто может бросают из рук в руки,ни кто содержать не желает,все что можно отжимают и разворовывают
даже жители разбегаются,медицины нет,перспектив нет,от короны скоро как в индии,трупы на улицах сжигать начнут