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Накануне Владимир Путин и Александр Лукашенко пять часов вели переговоры в Сочи. Сегодня, 29 мая, встреча президента России и Белоруссии продолжилась в неформальном формате. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков раскрыл детали беседы лидеров.
Так, Лукашенко детально проинформировал Путина о ситуации с самолетом Ryanair. Также Песков отметил, что Путин поручил МИДу внимательно следить за историей задержанной в РБ россиянки Софии Сапеги.
Договорились лидеры и о передаче Минску второго транша в размере $500 млн. Деньги Белоруссия получит в июне. Вопрос о дополнительной экономической помощи не обсуждался.
Также по итогам переговоров Минтрансам стран поручило взаимодействовать и помочь белорусам вернуться на родину из Европы, передает телеграм-канал РИА "Новости".
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