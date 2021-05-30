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Эксперт назвал несколько причин, почему лидер Белоруссии
Александр Лукашенко не признал Крым российским сразу после беседы с главой РФ
Владимиром Путиным.
По словам политолога Сергея Маркова, президент республики не хотел, чтобы это выглядело вынужденным шагом – мол, признали под давлением, чтобы получить от России деньги.
"Это должно выглядеть как естественный процесс, а не как результат торговли",
– отметил он в беседе с телеканалом "360".
Марков также подчеркнул, что сейчас Запад довольно агрессивно настроен по отношению к Минску и Москве. Ситуация осложнилась после вынужденной посадки самолета в Белоруссии и задержания журналиста Романа Протасевича. Поэтому подобные, стратегически важные решения, скорее всего, примут в закрытом формате.
Эксперт отметил, что Лукашенко выжидает окончательного решения западных стран относительно его страны. После этого, в течение нескольких месяцев, он, вероятно, сделает заявление о признании Крыма.
Ранее другой политолог объяснил, почему на встречу с Путиным в Сочи Лукашенко взял с собой сына Николая.
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