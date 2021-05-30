Лукашенко в ближайшее время признает Крым российским – прогноз политолога

Лукашенко в ближайшее время признает Крым российским – прогноз политолога
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Белорусский президент не решился сделать заявление на недавней встрече с Путиным

Эксперт назвал несколько причин, почему лидер Белоруссии Александр Лукашенко не признал Крым российским сразу после беседы с главой РФ Владимиром Путиным.

По словам политолога Сергея Маркова, президент республики не хотел, чтобы это выглядело вынужденным шагом – мол, признали под давлением, чтобы получить от России деньги.

"Это должно выглядеть как естественный процесс, а не как результат торговли",

отметил он в беседе с телеканалом "360".

Марков также подчеркнул, что сейчас Запад довольно агрессивно настроен по отношению к Минску и Москве. Ситуация осложнилась после вынужденной посадки самолета в Белоруссии и задержания журналиста Романа Протасевича. Поэтому подобные, стратегически важные решения, скорее всего, примут в закрытом формате.

Эксперт отметил, что Лукашенко выжидает окончательного решения западных стран относительно его страны. После этого, в течение нескольких месяцев, он, вероятно, сделает заявление о признании Крыма.

Ранее другой политолог объяснил, почему на встречу с Путиным в Сочи Лукашенко взял с собой сына Николая.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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Гость.
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Гость241057
В течении этого года все споры вокруг Белоруссии закончатся. И вопрос будет решён раз и навсегда. Европа сама подталкивает нас и саму Беларусь к этому решению. Радикальное меньшинство раздавят, хотя вони будет думаю много и проблем тоже. Сиюминутный бонус скорей всего пиндосы себе выторгуют, подымут свою экономику за счёт жителей старого света.
А ты с Беларусами общался? Ты знаешь чего они хотят? Да, есть пророссийская часть. Но ни кто не определил какая это часть. Ты вершитель судеб целого народа? А ты кто сам? Существо, за которое все решают без его мнения? Человек, который за "колбасу" продал честь и достоинство? Таким, как ты, пофиг все и вся! А есть люди, у которых другие приоритеты.
Мне тебя жаль!
ГостьЛюдмила
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ВсЕ ПРЕКРАСНО ЗНАЮТ,КТО РОДИЛСЯ В . СОВЕТАХ,ЧТО КРЫМ И ЕЩЕ МНОГО ЧЕГО,ВСЕГДА ПРИНАДЛЕЖАЛО РОССИИ и хватит молоть и писать неправду.ОТДЕЛИЛИСЬ,ТАК ВЕРНИТЕ НАШИ ГОРОДА И СЕЛА,ВОССТАНАВЛИВАЛИ ИХ НАШИ ПРЕДКИ И ВОЕВАЛИ ЗА НИХ НАШИ ПРЕДКИ И ДАРИТЬ ФАШИСТАМ НЕ СОБИРАЕМСЯ.
Гость.
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Сайт глючит. Пост появляется сразу в двух ветках. Сорри!
гость
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Гость241057 а ты кто такой? Господь бох? Король стечения обстоятельств? Не? Ну и мнение свое спрячь в жёппку себе, провидец фуев.
Гость241057
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В течении этого года все споры вокруг Белоруссии закончатся. И вопрос будет решён раз и навсегда. Европа сама подталкивает нас и саму Беларусь к этому решению. Радикальное меньшинство раздавят, хотя вони будет думаю много и проблем тоже. Сиюминутный бонус скорей всего пиндосы себе выторгуют, подымут свою экономику за счёт жителей старого света.
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